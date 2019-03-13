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中央教授研發 隨身裝置2分鐘可精準檢測食物過敏源

2019-03-13 11:58聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

近年食品安全被重視，在科技部千里馬計畫協助下，中央大學助理教授黃貞翰從概念驗證到開發完成快速食品過敏源檢測套件，可解決市售產品無法及時且準確檢測過敏原含量的問題，兩分鐘內可獲得媲美中央實驗室等級結果。目前已可針對市面食物中的六大過敏原進行檢測，如麩質、花生、牛奶、雞蛋等。

科技部自100年起推動「研發成果萌芽計畫」歷經實驗性計畫、各項創業計畫的前導計畫等階段，計畫補助對象為研發成果商業化最早期階段的技術團隊。科技部今天舉行記者會，會中發表兩項重大研發成果提升國人輸血安全與食安品質的應用。

科技部千里馬計畫補助中央大學助理教授黃貞翰赴哈佛醫學院與麻省總醫院從事博士後研究，歸國後萌芽計畫接續協助實現「食安智聯網過敏原檢測裝置」的原型製作並組成台灣優勢感測團隊。

科技部指出，此關鍵技術的萃取與感測晶片過敏原套組及過敏原訊號讀取裝置易於攜帶，結合智慧型手機App，使用者不須複雜訓練即可搭配個人智慧型手機進行現場量測，提供快速精確檢測食物過敏原的便利工具，兩分鐘即可得到實驗室儀器等級的高靈敏度測試結果。

目前已可針對市面食物中的六大過敏原進行檢測，如麩質、花生、牛奶、雞蛋等，未來更可擴大應用於其他食安相關檢測，如環境荷爾蒙、農藥、食物中毒的毒素及追蹤食品上游來源之核酸DNA鑑定等，讓過敏者安心食用。食品業或餐廳業者更可監測產品是否含過敏原、毒素等污染，確保銷售安全並建構產品安全履歷。

科技部萌芽計畫輔導的中原大學薄膜技術研發中心主任張雍的薄膜技術衍生新創公司「普瑞博生物科技股份有限公司」開發「抗凝血型白血球減除過濾器之系列產品」，使捐血中心與醫療院所僅需透過薄膜過濾裝置，即可提供醫護人員精準濾除人體血液中的白血球，不僅大幅提高輸血安全，同時也降低因輸血倂發症所產生的龐大醫療支出。

張雍團隊開發的血液減白器，為目前同類產品中具有最佳過濾效率及白血球減除率，且由國內完全自主開發生產，於107年底取得美國FDA上市許可，為萌芽團隊醫材商業化路程樹立重要里程碑。

科技部指出，前瞻學研成果的商業化路程艱辛且需要時間，101年補助的張雍團隊歷經超過八年努力，終於獲得美國上市許可，107年補助的黃貞翰團隊也即將進入商業化。

過敏原食安中央大學

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