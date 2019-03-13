植保界為巴拉刈平反 農委會：不要走回頭路

2019-03-13 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農藥巴拉刈預計明年2月起停售、禁用，有專家反對禁用認為會徒增管理困難。農委會表示，不會為個別藥物辯護，政府政策就是劇毒藥物必須逐步退場，沒有回頭路。

農委會防檢局長馮海東表示，巴拉刈只是劇毒農藥中的一項，農委會防檢局不會為特別的藥物辯護，劇毒藥物要依照時間順序，在取得替代藥物後退場。現在還在使用的劇毒農藥除了巴拉刈，其他都是用在倉庫燻蒸的藥物，且須由專人處理；或者是埋入地底的粒劑，另外還有兩種液態的劑型接下來也會處理，政府對劇毒農藥的處理態度是公平的。

馮海東表示，所有有風險性的物質，放到市場上就應該負起責任，如果持續對人命產生安全風險，有兩個策略，其中一個是改變管理制度，但有時已緩不濟急，所以如果有替代方案就應該捨掉這個產品。

不過農界人士反映，現階段的問題是找不到與巴拉刈相對應的替代產品。馮海東說，其實從民國80年代開始，就已啟動了劇毒農藥退場機制，剛開始是「極劇毒農藥」先退場，現在處理的是「劇毒農藥」，剛開始有60多個產品，現在只剩下9個產品，「不要再回頭了」；既然政策做了決定，執行單位就按照政策步驟去執行。

農委會防檢局前局長黃㯖昌表示，過去他擔任高雄農業改良場場長時，曾針對巴拉刈、氯酸鈉進行實驗，結果氯酸鈉效果很勉強。官方本來推壬酸這支藥物，但證實用在紅豆上效果不理想，因此才開放用在蔬菜園播種前除雜草。

他說，植保界大多都反對禁用巴拉刈，因為禁用主要是為了自殺防治。但農民很需要這支藥物，當初農委會要禁用，他從頭到尾都持反對意見。