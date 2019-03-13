準公共化幼兒園在哪？家長心慌怕搶不到學校

2019-03-13 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



由於國內各縣市公幼普遍不足，大部分的孩童無法進入公幼體系就讀；行政院雖打算將準公共化私幼擴大到六都，至今卻沒有任何具體訊息，讓家長無所適從。有家長反映，到底哪些私幼要加入準公共化，連業者自己都不清楚，但很多私幼現在就搶著登記，否則屆時就搶不到學校，「我們媽媽真的非常徬徨無助」。

國民黨立委李彥秀與台北市議員張斯綱今舉行「準公共化托育霧煞煞，北市家長焦急心慌慌！」記者會。張斯綱指出，根據北市府數據，從2014至2018年，公幼容納人數從1.7萬人增到1.9萬人，但北市幼兒園公私比為4比6，距目標柯市長宣示的7比3仍有一段距離。雖然北市教育局表示今年公幼將增額，但也只增加492人，在僧多粥少的情形下，家長只能寄望準公共化托育政策，不過目前在台北市數量是0。

李彥秀說，身為一個孩子的媽媽，她選擇幼兒園主要看3個條件，便利性、環境品質和價格，而現在私幼都開始登記了，如果不趕快登記，等到7月政策出來，也不一定會登記得到準公共化幼兒園，然後幼登記不到私幼。現在台北市的私幼已經是額滿的狀況，不需要加入準公共化就額滿了，那到底有多少名額可以加入準公共幼兒園？讓家長滿腦子問號。

家長表示，準公共化幼兒園預計8月上路，但她的小朋友7月就滿足歲，她問了家裡附近的私幼，都說對準公共化政策不清楚，教育局也沒辦法給明確的回應，「我們想先做足功課，但不知道如何去尋找學校」，對於如何收費，哪幾間幼兒園有加入準公共化，都一問三不知，導致很多媽媽現在非常徬徨無助，就怕現在不登記私幼，之後在找就更難找到學校。

此外，台中私幼業者表示，教育部目前規劃準公共化政策，是依人數分級，121人以上最高收8千；61-120人最高收9千；60人以下最高收1萬，家長每月負擔不超過4千5，這樣的收費標準及補助缺乏彈性，讓私幼沒有意願加入。