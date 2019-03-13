台大AI判讀傷口感染程度 遠距醫療還能給意見

2019-03-13 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



慢性病患者的傷口有時難以復原，最怕照護不當再釀感染，不過現在有了人工智慧遠距幫忙。台灣大學與台大醫院共同開發「智慧術後傷口追蹤系統」，讓人工智慧搖身一變成為傷口判讀專家，判讀準確率達90%，還能透過雲端平台及手機APP與患者進行遠距醫療，並即時提供專業意見，大幅節省醫病的時間。

台大醫院整形外科主任戴浩志說，「智慧術後傷口追蹤系統」是利用人工智慧演算法針對傷口進行分析，偵測術後傷口紅、腫、壞死與感染情形。台灣大學與台大醫院花費3年，以數百張手術後傷口或慢性傷口影像照片「餵食」人工智慧，讓它學習自動定位並量化傷口症狀，判讀傷口的感染情形。

戴浩志說，接著找來46位病人作驗證，每隔兩至三天為病人傷口拍一張照片，共拍攝131張傷口影像資料來作驗證。驗證結果顯示，目前在傷口狀態正常／不正常的試驗中，準確率達90%；而在傷口症狀是紅腫、壞死、出血或流膿的試驗中，準確率同樣達91%。人工智慧也會修正照片的明暗、色調等條件，來減少誤判因素，舉例來說，它已不會把刺青誤認為是傷疤。