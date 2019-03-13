台北站閘門故障通勤族塞爆 台鐵局致歉還原現場

2019-03-13 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



今早8時上班尖峰時間，台北車站卻出現驗票閘門系統異常問題，大量通勤族無法刷卡出入站，導致大批上班族塞爆月台。對此台鐵局今日出面致歉，表示是因為今天今日凌晨1時到4時在進行斷電維護保養，維護完後有些機器發生異常，經工程師現場維修後，8時40分所有驗票閘門已全部修復，影響旅客人數還在統計中。

台鐵局台北車站站務主任賴彥宇今日先就造成旅客不便，向社會大眾鞠躬致歉。

他指出，今日凌晨1時至4時，台鐵大樓進行電力維護工作，維護完後站員有發現有些機器發生異常，無法正常操作，當時就有請廠商前來維護，但至今早上班時間仍未修復好，比較嚴重的是R13捷運共構層，進站還有一、兩個閘門還可以用，出站卻全部無法使用，不過因為有些旅客會從B1出入，R13不至於影響全部旅客，詳細影響數字還在統計中。

賴彥宇說，為了疏通人潮，今天早上有請同仁到場做疏導，雖然人工可以幫忙處理進出站，但速度很慢，因此當時請旅客統一直接出站，等旅客今天下班回來搭乘時，再解卡進行搭乘。賴彥宇提醒，今天中午台鐵局會貼出公告，讓旅客記得先解卡，下午也會視排隊人潮決定處理方式，盡量把人力撥補過去處理相關問題。