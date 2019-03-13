影／幼兒園虐童頻傳 國教署擬監視系統至少保留14天

2019-03-13 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



幼兒園虐童頻傳，教育部國教署正研擬「高中以下暨幼保機構監視系統作法」草案，提醒有裝設監視器的幼兒園及各級學校，監視器備分時間至少應達14天；另為協助教師及早覺察疑似可能受虐個案，國教署也正研訂兒虐個案辨識指標檢核表，預定四月底完成後，供各級地方政府及學校參考運用。

教育部長潘文忠今天赴立法院教委會進行「強化學生安心就學體系」專題報告，並備質詢。

國民黨立委柯志恩表示，近年來不論是托育中心或是幼兒園爆出不少老師、教保員虐兒的事情發生，所以外界有不少聲音希望在托嬰中心、幼兒園加裝監視器，但有部分業者以隱私權為由反對，雖然某種程度可以釐清狀況和保護孩子，但如果家長動不動就來調閱監視器，學校要怎麼經營下去？到底在調閱時機、權限方面有何規範？她問潘文忠贊不贊成裝設監視器？

潘文忠回應，要保護兒少，監視器應該不是唯一的方式。至於要用哪些管道，會再共同研商。監視器有些裝了，也確實有達到效益，但不能全部都靠監視器。

柯志恩追問，所以教育部並沒有要把裝監視器納入每個幼兒園必要的設施？潘文忠回應，目前並沒有這樣的規畫。

柯志恩表示，任何跟教育單位有關的監視器，故障率永遠都是90%，從學校到幼兒園都一樣。

國教署正研擬「高中以下暨幼保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，讓學校及業者有依據。國教署學生事務及校園安全組組長林良慶補充，這是一個行政指導，目前國教署正在草擬規定，要轉給地方政府。主要是要提醒各級學校和幼兒園，若要裝監視器，備份天數至少要放留存14天，方便兒少意外事故發生之後有一個查核。另外針對幼兒園和中小學設置的地點，以及相關管理維護，都會有相關規範。

林良慶指出，不會強制裝設，因為強制就要費用。

另外，教育部表示，為協助教師及早覺察疑似可能受虐個案，即時通報及啟動相關協助機制，教育部正研訂兒虐個案辨識指標檢核表，已於二月召開第一次草案研商會議，明天會召開第二次會議。預定四月底完成後，供各級地方政府及學校參考運用。

林良慶指出，提供檢核表的目的，是希望基層老師在班級經營上，能夠及時發覺哪些孩子有被兒虐的可能性，包括身體表徵、行為表徵、情緒表徵、家庭狀況等。例如，易怒、身體有不明傷口、夏天穿長袖等等，協助老師辨識疑似受虐高風險的孩子，主動關懷。

教育部統計，近年校園通報的兒少保護事件逐年成長，104年為1萬9255件至107年為2萬1174件，數據包括性侵、藥物濫用、強迫引誘等多個項目，顯見教育人員的通報意識已逐漸強化。