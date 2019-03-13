視野有缺角 男子查出罹患腦下垂體腫瘤

2019-03-13 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



42歲陳姓男子有高度近視，半年多前視力漸漸模糊，尤其視野外側看不清楚。起初他不以為意，直到最近感覺愈來愈不舒服，檢查才發現他兩眼外側偏盲，進一步透過電腦斷層發現腦部視神經交叉處有約2公分的腦腫瘤壓迫，立刻轉診給神經外科手術治療，視力模糊的狀況才獲改善。

台中市長安醫院眼科主任何宜豪指出，陳姓患者轉診後確診是「腦下垂體腫瘤」，經神經外科醫師以鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除術治療後，目前視力模糊情況已恢復。

陳姓患者說：出現雙眼視力模糊症狀時，吃藥、點藥水，症狀一直沒改善，直到後來到長安醫院眼科才檢查出腦部長腫廇，當下真的很訝異，但也很慶幸能及時治療。他以自身經驗呼籲一旦出現眼睛模糊症狀，一定要再去做進一步的檢查，以免像他一樣拖了半年，才發現原來不是眼睛有問題，而是腦部長了腫瘤。

何宜豪說，腦下垂體腫瘤佔腦內腫瘤約5~10%，大部分屬於原發性的，臨床上常常不會有症狀，也沒有特定原因。