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投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

假睫毛沒清潔乾淨 她眼睛發炎、長蟲

2019-03-13 10:47聯合報 記者羅真╱即時報導

假睫毛對當今愛美女性而言是重要發明，但若未清潔乾淨，恐釀發炎、長針眼、甚至長蟲。醫師建議，習慣接假睫毛的民眾應加強睫毛根部的清潔，並注意保持衛生、營養均衡、充足睡眠等，以避免誘發眼睛發炎。

26歲的張小姐近半年反覆長針眼，合併眼睛乾澀，紅癢。醫師詢問得知，她有定期接假睫毛、常外食吃油炸物等習慣，猜想會不會是假睫毛根部不潔，加上皮脂分泌旺盛造成堵塞，引發細菌感染。檢查結果顯示，她的濃密假睫毛根部除有許多皮屑，還有蟎蟲附著，毛囊有發炎與阻塞現象，確診是假睫毛不潔導致的眼瞼炎合併針眼。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳說，針眼的發生與體質、飲食與生活習慣有關，許多病人皮脂腺分泌旺盛、有酒糟體質、常吃高熱量或油炸食物、作息不正常、熬夜等，使毛囊皮脂腺的開口容易發生阻塞，提升細菌感染與發炎風險。

顏敏芳說，張小姐油脂分泌旺盛，加上假睫毛是一根根黏接上去的、不敢用力搓洗，以致睫毛根部長期沒有清潔乾淨，在眼睛周遭生出許多皮屑，而皮屑正是蟎蟲的食物來源。蟎蟲及其排泄物會進一步使皮脂腺阻塞更嚴重，針眼、眼瞼炎就反覆發生難癒，長時間未改善還會讓乾眼情況更惡化，接續引發角膜破皮與視力模糊。

顏敏芳說，在治療方面，對針眼反覆發生者會給予抗生素改善發炎，並要求患者早晚進行攝氏45至50度的熱敷，以軟化阻塞毛囊的油脂，使皮脂腺暢通並讓蟎蟲不易生存；同時建議每日以專用眼部清潔液，一天兩次清潔眼瞼。若持續超過一個月仍未痊癒，可考慮透過局部麻醉手術切除病灶。

預防勝於治療，顏敏芳建議愛美女性，每日卸妝應注意眼周徹底清潔；一根根黏接上假睫毛的民眾，若不敢大力搓洗，可使用眼瞼專用清潔液輔助清潔。

假睫毛對當今愛美女性而言是重要發明，但若未清潔乾淨，恐釀發炎、長針眼、甚至長蟲。...
假睫毛對當今愛美女性而言是重要發明，但若未清潔乾淨，恐釀發炎、長針眼、甚至長蟲。圖／Ingimage
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