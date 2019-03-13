機器人生活疼痛30年 僵直性脊椎炎怍怪

2019-03-13 10:29 中央社 台中13日電



60歲陳姓男子罹患僵直性脊椎炎30餘年，期間藉由藥物舒緩身體不適，去年身體疼痛感越來越明顯，整個人的活動僵直如機器人，後接受人工關節置換手術，揮別機器人人生。

衛福部豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶今天表示，陳男罹患僵直性脊椎炎已有30多年，期間都是藉由藥物或偏方改善身體的不舒服，沒有積極治療病因。

去年，陳男身體的疼痛感己變得越來越明顯，整個背僵硬的像竹竿、靈活度如同機器人，連簡單的轉個頭看後面，也要身體一起轉動才可以。

微創骨科主任江福財指出，僵直性脊椎炎雖然主要會侵犯脊椎造成脊椎沾黏在一起，而形成所謂的竹子脊椎，仍有10%至15%機會侵犯到兩側髖關節，造成不同程度的髖關節炎發生。

江福財表示，最嚴重的情況會造成髖關節黏連在一起，形成髖關節活動障礙，無法自由伸展彎曲、坐立、及蹲下，對生活產生極大困擾。

江福財說，膝關節增加代償性活動也會造成膝蓋日益疼痛，病人因右側髖關節嚴重黏連，正常解剖結構嚴重改變，外加髖關節完全無法活動，徒增手術困難度。

陳男歷經3個小時手術，順利完成右側全人工髖關節置換手術，擺脫30多年困擾，揮別機器人生。

胡宗慶指出，僵直性脊椎炎好發在20至40歲年輕男性，男女比例為3：1，台灣的盛行率為千分之四左右，臨床上常見的症狀為下背疼痛、晨間僵硬、活動後會改善，這種疼痛會好好壞壞，有時痛到難以下床行動、有時又只有輕微疼痛感。

胡宗慶建議，如有類似症狀及家族史，可到免疫風濕科接受檢查，確定診斷後接受治療，才能免於病情逐漸惡化。