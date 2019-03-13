把握今天白天好天氣 晚上恐降雨

2019-03-13 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天白天鋒面逐漸建立中，中南部及東半部有局部短暫雨，北部雲量偏多，午後西半部山區也有局部短暫陣雨，晚起鋒面接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，北部降雨機率稍增。

溫度方面，白天北部及東半部高溫約22至25度，中南部仍可達25至28度，中南部日夜溫差較大，請大家注意氣溫的變化適時增減衣物。氣象局指出，昨天清晨大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，北部及東北部沿海空曠地區出現11至13度的低溫，中部低溫約15度，南部及花東低溫約16至18度；白天冷氣團減弱，氣溫回升，東半部高溫25度上下，西半部高溫約26至28度，西半部日夜溫差大。

今天天氣更好，但明天鋒面通過及東北季風增強，台灣中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。今、明兩日金門、馬祖及中南部地區易有 局部霧或低雲影響能見度；下午起中部以北、東南部（含綠 島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，沿海風浪較大；明日東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，請注意。