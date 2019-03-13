好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



好天氣剩半天。中央氣象局表示，今天上半天各地大多仍為多雲到晴、陽光露臉的天氣，預測北部及東半部高溫約23至25度，中南部仍可達約26至28度。不過深夜鋒面接近、全台變天，入夜後北部低溫下探13度，中南部、東半部約15至19度，西半部日夜溫差大。

雨勢方面，東半部地區有局部短暫雨，中部以北有零星短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨，晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區降雨機率也會提高，深夜晚歸的民眾務必攜帶雨具。

氣象局表示，明天鋒面通過、東北季風增強，北台灣天氣轉濕涼，各地降雨機率提高，下雨區域為中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

周五至下周一東北季風影響，北台灣低溫約下探15度，高溫也不到20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的型態。

降雨方面，周五及周六迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲的天氣。下周日及下周一受到華南水氣東移影響，除了北部及東北部地區有短暫雨外，中部、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率，建議東北季風影響期間，外出攜帶雨具備用。