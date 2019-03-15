觀光工廠為何不敢收門票？超過8成民眾願意付費

2019-03-15 17:00 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝鍾雨璉】

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全台飲食類觀光工廠百百家，《食力》盤點全台飲食類觀光工廠的收費機制可發現有近8成的觀光工廠不收門票費用，用「免費入場」的機制來吸引人潮，確實能達到效果，不過進到觀光工廠內部後，馬上就能見真章！體驗若是好玩有意義立刻能讓民眾對於觀光工廠的品牌印象大加分，到底什麼樣的活動才能讓遊客覺得值回票價呢？

用無形價值讓「免費」變得「有價值」

雖然門票免費或許可以成功吸引民眾到訪，但是如何讓免費不顯得「廉價」，則要下功夫！根據《食力》調查也發現，影響民眾選擇飲食類觀光工廠景點的主要理由就是「產品特色」和「教育意義」，若產品有特色，就會想要一探究竟。展區導覽有教育意義的話，更吸引有學習動機的群眾，這些反而是比門票價格更影響遊客的到訪意願。

DIY活動讓人親身體驗！

另外在影響民眾「不想再去」的原因中，「門票或活動費用高」超過5成！覺得「 單調無聊」是不想再去的主要原因，佔了6.5成。要如何讓民眾覺得旅遊體驗不無聊？根據《食力》2019年「好吃好玩又好拍！飲食類觀光工廠體驗感受大調查」中顯示，「參加DIY體驗活動」是去到觀光工廠進行的活動項目裡最吸引民眾的活動！根據《食力》盤點全台飲食類觀光工廠的收費機制可發現，雖然有近8成門票免費，但幾乎每一家都有要價100元不等的DIY課程，不過因為DIY課程好玩又有學習教育意涵，對民眾來說比起購買商品更具吸引力！

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「虎牌米粉那個年代觀光工廠」的彩繪碗米粉DIY活動讓大小朋友都樂在其中，更可帶回米粉回家煮。

打破「門」的疆界 突破空間更多選擇！

觀光工廠除了展覽區、商品區、DIY體驗區，還有什麼方法能留住消費者？位於台南的奇美食品幸福工廠，展覽門票收費50元，但是奇美幸福工廠的空間設計非常有巧思，打破一般觀光工廠單一入口的設計，奇美需收門票費的區域只有展覽區，但是工廠內的咖啡廳、麵包店、商品銷售區、餐飲美食區、DIY教室、產線參觀等，全都是獨立的空間，不受到50元門票的限制！民眾去到那不一定只能參觀觀光工廠，可以單純的在餐廳用餐或在咖啡廳聚會，將觀光工廠融入一般生活中，增加了到訪的意願！

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奇美食品幸福工廠咖啡廳與展覽區分開，就算不付門票也能單純到咖啡廳消費，讓民眾有更多選擇。

位於高雄的紅頂穀創穀物文創樂園也運用了相同巧思，在一樓設置了「穀倉咖啡」，旁邊更規劃了商品區，讓來到紅頂穀創的民眾不一定是來參觀觀光工廠，可以直接到咖啡廳及商品區消費，更開拓了當地居民休閒的好去處。

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紅頂穀創穀物文創樂園另外設置了咖啡廳及商品區，讓民眾除了買門票參觀觀光工廠之外還有更多休閒選擇。

體驗有趣即使收費也願意！

諸多業者制定門票免費目的是希望能多吸引民眾先入內參觀，不過根據《食力》2019年「好吃好玩又好拍！飲食類觀光工廠體驗感受大調查」中顯示，影響民眾選擇飲食類觀光工廠景點的理由中，只有近4成的民眾會因為門票價格而影響參觀意願。而當問到「能接受飲食類觀光工廠的門票定價為多少」時，總共超過8成的民眾都願意付費，且甚至有超過6成的民眾都能接受200元以下的門票費用。由此可知，只要將觀光工廠妥善規劃，還是能夠吸引人潮！

綜合以上調查結果可以得知，多數民眾雖然願意花錢去參觀觀光工廠的，不過如果花這些錢體驗卻不佳，覺得無趣且沒有收穫，可能就會影響遊客再去的意願，要如何讓民眾覺得「CP值」高、值回票價才是留住客人的關鍵！

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