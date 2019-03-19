獲7成民眾推薦！糕餅甜點觀光工廠在夯什麼

2019-03-19 15:00 聯合新聞網 食力Foodnext



撰文／編輯部

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《食力》於2019年1月22日至2月10日舉辦「好吃好玩又好拍！飲食類觀光工廠體驗感受大調查」，共回收1328份網路問卷。根據調查結果顯示，在包含糕餅甜點、農產品、酒類、飲料類、生技保健類、醬料調味類、水產品、餐點類、肉品等9大類飲食觀光工廠類別中，由糕餅甜點類獲得了75.3%民眾的支持推薦。但觀光工廠種類繁多糕餅甜點類型的觀光工廠又是如何在其中脫穎而出、甜進消費者的心坎裡呢？

甜點海戰術！全台竟有37家糕餅甜點觀光工廠！

從餅乾、糖果到巧克力、方塊酥，對於這些放在「另一個胃」的糕餅甜點，人們早已欲罷不能。更過分的是，糕餅甜點類食品的種類繁多，從小孩到老人家即使你口味再挑剔，總有一種會正中你下懷！憑藉著產品種類的廣泛，讓糕餅甜點類觀光工廠能夠多方迎合不同消費者的喜好。此外，仔細分析全台灣的觀光工廠類型可以發現，在全台160家飲食類型觀光工廠中廠家數量最多，共有37家都是以糕餅甜點為主題，在觸及率較高的情況下，糕餅甜點類觀光工廠便以種類與廠家數量繁多的「甜點海戰術」占了上風！

產品先天優勢 讓糕餅甜點脫穎而出！

深入調查後可以發現，影響民眾推薦觀光工廠與否的主要因素為「休閒娛樂」，佔70.63%。以糕餅甜點類型的觀光工廠來看便是如此，在產品的DIY課程設計上相較其他食品製作較為簡單容易且失敗率低，參與者能一邊發揮創意的玩樂，一邊看著自己從無到有所製造出來的作品，並從中得到成就感！

而其次「為了解製程」也佔了70.48%的影響因素。透過糕餅甜點類食品的製程也可以發現到，大多數的糕餅甜點在產品製程時間上都較短，且製造的過程相對不複雜，因此在觀光工廠的參訪產線設計就擁有較大的優勢。不僅食品業者在轉型成為觀光工廠時可以較快速地著手規劃，對於遊客而言，簡單而有趣的產線製程也更加平易近人。以2017年入榜經濟部統計前10大觀光工廠產值排行榜第8名的「台灣優格餅乾學院」為例，憑藉著透明的糕餅產線、簡單的餅乾手作課程，深受民眾喜愛，在成立觀光工廠的隔年便突破百萬人次參觀，2016年營收更高達3億。成功從烘焙代工的食品工廠轉型為魔幻餅乾城堡！

整體而言，不管民眾喜愛的飲食觀光工廠類型為何，大多數對於「寓教於樂」的觀光模式還是相當推崇的，「休閒娛樂」與「為了解製程」各佔了大約7成的影響因素，顯示飲食觀光工廠對消費者而言並不只是一個單純吃喝玩樂的地方，更多時候除了「觀光」，他們也會期待了解「工廠」的真實模樣！而糕餅甜點類觀光工廠則恰巧憑著產品的先天優勢，在這兩個加權比重高的科目上得到了優異成績！

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