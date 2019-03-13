今年再開8～9家！涓豆腐、北村豆腐持續深入台中、高雄

2019-03-13 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



旗下擁有北村豆腐家、涓豆腐等品牌的豆府餐飲集團，在2018年已經陸續在全台北、中、南等地開設多間分店。豆府餐飲集團也透露，今年包括北村豆腐家、涓豆腐、韓姜熙的小廚房等三個品牌，預計還會共在全台開設8～9間分店，並且計畫代理引進東南亞的料理新品牌。

目前豆府餐飲集團擁有5個自創的韓食品牌，涵蓋韓式豆腐煲、定食、燒肉等等選擇，其中又以涓豆腐的16間分店、北村豆腐家的9間分店最多。根據豆府餐飲集團董事長吳柏勳透露，「涓豆腐」去年重新回到台中開店，業績表現很好，今年也估計於中台灣開設1～2間分店；而「北村豆腐家」今年除了進行品牌優化，也計畫會於北高雄等南部地區開設2～3間分店。

另外，在台已有5間門市、1間快閃店，價格較平價的「韓姜熙的小廚房」，則是會於今年開展4～5間店。而相較於集團的其他品牌的展店計畫，「韓斤麻浦」今年可能會調整營運模式，尋求與其他燒肉品牌合作；而「銅盤」則是進行產品優化。兩者在今年都不會拓展新店。