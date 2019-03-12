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吵著要鬆綁 宜蘭開放農舍1年申請建案竟不增反減

2019-03-12 23:36聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭要求鬆綁興建農舍申請，縣政府甚至不惜為此與中央互槓，吵得沸沸揚揚，但去年2月宜蘭自訂農舍申請要點至今，1年來共有291件申請農舍興建案，案件未比往年明顯爆增，甚至前縣長林聰賢任內宣布緊縮政策時，105年都還有322件新建農舍取得使用執照，宜蘭開放這一年來的農舍申請件數不增反減。

外界都把民進黨在宜蘭敗選，矛頭指向縣政府在104時宣布緊縮農地政策，引來民怨，於是陳金德前年11月代理縣長上任後的首要之務，鬆綁農舍申請，去年2月訂定「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」。

由於違反中央規定興建農舍必須臨側臨路的規定，陳金德與前農委會主委林聰賢隔空互嗆，當時的副主委陳吉仲也跳出來為中央政策辯護，成為全國性的熱議話題，鬧到最後，前行政院長賴清德不得不找來雙方，下令中央與地方爭議要儘速「收尾」。

要求開放的爭議鬧到沸沸揚揚，應該是地方申請興建農舍的期待十分殷切。但根據縣政府歷年統計，核發興建農舍完工使用執照最多的一年是民國99年共720件，其次民國101年690件，102與103年各678件，民國104年林聰賢宣布緊縮農地政策的當年有550件，105年322件，106年203件。

宜蘭去年2月鬆綁開放農舍申請至今共291件申請案，有些尚未完工，實際核發使用執件的件數比這個數字少。跟往年比較，開放的這一年來，農舍申請案未明顯增多，甚至不增反減。

縣政府農業處分析，整體大環境不景氣，農地價格大跌，最風光的時機已過，儘管政策開放，市場買氣依舊難以回溫。

宜蘭縣為了鬆綁興建農舍「臨側臨路」的規定，與中央吵得沸沸揚揚，但開放農舍申請1年...
宜蘭縣為了鬆綁興建農舍「臨側臨路」的規定，與中央吵得沸沸揚揚，但開放農舍申請1年來，申請興建件數只291件，未明顯增多，甚至還比以前減少。圖/讀者提供
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農舍林聰賢農地

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