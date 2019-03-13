桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



桃園機場停機坪不足，過夜航機苦無停放位置。圖為桃園機場南機坪航機作業狀況。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

桃園機場停機坪不足惡化，最近兩家東南亞低成本航空公司想開包機飛台灣，因申請凌晨時段停靠，卻因桃機深夜停機坪爆滿，最後只好取消包機。

桃機停機坪不足恐也影響國籍航空未來調度。例如長榮今年起四年內要引進廿架七八七—十飛機，星宇航空單走道新機Ａ三二一ｎｅｏ年底會進兩架、二○二二年前十架都會到位，二○二一年至二○二四年還會引進十七架Ａ三五Ｏ，機場停機坪不足問題將愈來愈嚴重。

桃機公司航務處長陳志嘉說，桃機目前有八十六個停機位，但「僧多粥少」，近兩、三年每天深夜都有上百架飛機停靠，最多曾達一一三架。他曾建議兩家外籍航空利用下午四時的時間帶飛航，但業者認為不適合。

桃機公司工程處長林文楨表示，桃機規畫在貨機坪旁閒置用地興建臨時過夜停機坪，預計六月發包、年底完成，將可先增一個停機位。舊圓山空廚區也擬改建為停機坪，規畫停五架飛機，但工程流標八次。第三航廈完工後，二○二三年將增加廿七個停機位，今年底就會先增加七個，但同時南面也會關閉八個機坪。

最終解方仍須仰賴二○二五年第三跑道完工後，遠端衛星廊廳停機坪可增加近百個停機位。不過土地徵收作業今年才要開始，時程與停機坪是否能如期完成仍是未知數，且屆時航班量也將持續成長。

航空專家分析，桃機停機坪爆滿，除了建設速度跟不上發展速度，低成本航空偏好凌晨航班，但國內除了桃機為廿四小時機場，其餘都有宵禁，建議台中、高雄可依需求逐步放寬、縮減宵禁時間，搭配當地觀光強化產業連結性，讓航空公司到桃機外的機場開航更有信心，才能帶動中、南部市場，並紓解桃機航班量。

此外，除了停機坪問題，桃機跑道近期還有破洞問題。桃園市機師職業工會昨為此發聲明表示，跑道殘破既造成班機延誤、更影響飛安，呼籲交通部、民航局及立法院嚴格監督桃機施工單位，盡速解決根本問題。