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成大資工APCS組門檻 補教業者：畢業生都難達到

2019-03-12 22:20聯合報 記者章凱閎╱即時報導

今年有31所資訊工程相關科系，在申請入學階段挪移名額開設「ＡＰＣＳ組」，採計「大學程式設計先修檢測」（ＡＰＣＳ）成績，被視為考上資工系的第二條路。但現實是，要循此途徑錄取頂大校系，門檻恐怕比學測考高分要難上許多。

大學甄試起跑前的最後一場APCS檢測，上周公布成績。主辦單位、台師大資訊中心表示，2年來，考生人數翻倍，已達到3000人報考，其中高達4成是高三應屆畢業生，估計與申學導向有關。

APCS檢測內容分為觀念題、實作題，滿分皆為5級分。但根據成績統計結果，達4級分以上、具備進階程式設計能力的考生，僅占3％；且實作題方面，獲5級分（滿分）者，2000考生中僅有1人。

不過，若將此成績分布結果，對應開設「APCS組」的頂大資工科系篩選門檻，會發現錄取難度恐高於學測考高分。

例如交大資工、中大資工的「APCS組」，皆把門檻定為觀念題四級分、實作題四級分。而首次加入的成大資工系「APCS組」更要求考生實作題，須獲5級分（滿分）才能申請——補教業者、橘子蘋果程式設計學苑執行長束凱文表示，此標準高得驚人，相當於考生APCS成績的PR值98至99，連資工系畢業生「有沒有10％能考到5級分，我都不敢說。」

就讀新竹一所高中的張姓高三生也是本次APCS檢測考生。他說，，由於自己志向屬意資工系，寒假也報名APCS考前衝次班，「給自己多一個機會」——拿到觀念題3級分、實作題2級分，足以申請國立聯合大學，以及私立淡大、輔大資工的APCS組。但他也說，由於自己的學測成績與APCS的落點相當，檢測分數又非特別突出，在個人申請僅能填寫6個志願的情況下，報考APCS組的意願不高。

工程師、也張姓高三生爸爸的張先生表示，檢測考試難度不低，若高中生求學鎖定資工科系，最好高一、高二就要開始準備APCS，勤做考古題、熟悉題型，才有可能考高分。

去年透過APCS組錄取中大資工系的黃允誠則說，檢測考高分，確實可彌補學測失分。以他的經驗來說，當年學測考63級分，但自然失常拿11級分，「要選填資工科系，很傷」，原無望錄取中字輩大學資工科系。但因APCS檢測成績亮眼，觀念題5級分、實作題4級分，順利考上中大資工。目前，他在系上成績也在平均值，不輸學測成績較高的同學。

不過，黃允誠也說，自己國小就確定志向、國三開始學寫程式，高中在學期間，也勤於練習，「周末一整天寫模擬考，寫到忘了吃飯」，是興趣驅動，他才有熱情堅持攻讀。

束凱文表示，APCS組鎖定偏才型考生，「就像考美術系要會術科，資工系也要看程式設計能力」。依照往例，要靠推甄保送資工相關科系，大多要在資訊奧林匹亞競賽獲獎，門檻過高；如今，APCS檢測則提供考生低門檻的選擇，檢視自己的程設能力。

但束凱文也說，APCS難以考前抱佛腳，程設能力往往需要長時間的培養，「重點是在興趣消磨之前，建立成就感」。他評估，多數人都是「師父領進門」，僅有1至2％為自學者，

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