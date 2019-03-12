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台大校內信指星國鞭刑「獨特」 師生傻眼

2019-03-12 22:15聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣大學國際學院籌備處擬於本月21日邀請新加坡駐台代表進行國際專題演講，今天下午校方寄出活動資訊文案，但內容竟指鞭刑造就令人稱羨的治安環境，讓部分校內師生傻眼，質疑校方行政疏失；台大教務長丁詩同對此致歉，承認文案不妥並將修正。

台大教務處今天寄發全校信宣傳「與新加坡大使Mr. Simon Wong Wie kuen 對話」演講，但信件內容裡，針對新加坡的介紹，形容「創造出獨一無二的『Singlish』新加坡式英語」；內文還提及：「星國特有的『鞭刑』，讓壞人聞風喪膽，有效嚇阻犯罪，也造就星國令人稱羨的治安環境，您想進一步了解嗎？」令校內師生傻眼。

此外，信件內文也提到，新加坡的魅力與堅強實力，也讓新上任的高雄市長韓國瑜在今年二月出訪星馬，並與新加坡最大的超市簽下三年合約，要將高雄蔬果賣往新加坡最大的超市，攜手拚經濟。究竟這個僅比台北市大約 2.38 倍的國家，在國土小人少資源不足的先天劣勢下，有什麼樣的巧實力吸引大量的國際人才及資源，為新加坡提供了源源不斷的活水？對此，台大學生覺得不妥，認為校園應該中立。

台大學生會會長吳奕柔也在臉書上表示，多名同學私訊學生會Line、粉專，質疑內文不妥，希望學生會向校方反應。

台大發出新加坡代表演講活動，但信件宣傳文案竟大讚鞭刑「特有」。圖／取自台大PTT
台大發出新加坡代表演講活動，但信件宣傳文案竟大讚鞭刑「特有」。圖／取自台大PTT
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新加坡台大大學生
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