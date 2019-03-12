致癌降血壓藥案 市售99款藥檢驗合格

2019-03-12 22:02 中央社 台北12日電



中國大陸、印度製降血壓藥爆發含致癌物，民眾人心惶惶。食藥署清查市售99款、1914批效期內的降血壓藥，確認不含致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA）與N-亞硝基二乙胺（NDEA）。

去年7月起陸續傳出有中國大陸、印度藥廠製造的降血壓原料藥，被驗出含有致癌疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）以及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），全台多家藥廠中鏢。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間發布新聞稿指出，為確保民眾用藥安全，針對國際藥政管理單位評估具有較高風險之5種沙坦類（sartan）成分共173張藥品許可證進行調查。

這項調查除確認市售效期內藥品是否含NDMA、NDEA外，也要求持有該類成分藥品許可證持有商皆應針對市售效期內所有沙坦成分原料藥進行檢驗，若留樣的原料藥不足供檢驗者，則應檢驗該批原料藥所生產的成品製劑，並於11日前回報食藥署檢驗結果。

食藥署藥品組副組長吳明美受訪時指出，目前已確認市售效期內含valsartan成分藥品共39項、1003批；含losartan成分藥品共26項、454批；含irbesartan成分藥品共16項、218批；含candesartan成分藥品共6項、79批；含olmesartan成分藥品共12項、160批。

吳明美說，整體而言，共有39家藥廠、99款藥品、1914批藥品完全檢驗，藥廠均出示檢驗資料，證明產品未受汙染。

此外，她也表示，針對日前美國新發現的不純物「「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA），食藥署已找到檢驗方法並進行確效試驗，將儘速公布提供業者進行新一波清查作業。

食藥署指出，為確保民眾權益，問題藥品品名、批號均公布於食藥署高血壓原料藥異常事件專區（http://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=10708)，方便民眾查詢。