食藥署清查國內降血壓藥 剩餘1914批全合格

2019-03-12 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



降血壓藥風波不斷，食藥署調查國內所有含沙坦類藥物中，是否含「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」與「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」不純物。除了下架藥品，清查剩餘的173張藥品許可證，總計1914批藥品，全數合格，目前將持續清查第三種不純物「N-亞硝基-N-甲基-4-氨基丁酸」（NMBA）。

食藥署表示，5種沙坦類（sartan）成分，包含valsartan、losartan、irbesartan、olmesartan、 candesartan，總計有173張藥品許可證，藥廠配合主動進行調查市售效期內藥品是否含「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」、「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」外，亦要求持有該類成分藥品許可證持有商皆應針對市售效期內所有sartan成分原料藥進行檢驗，留樣之原料藥不足供檢驗者，則應檢驗該批原料藥所生產之成品製劑。

已要求所有藥廠必須要在3月11日回報所有結果，否則將依法要求產品下架，直到確認安全無虞為止，食藥署表示，目前所有的藥品已經全數回報，統統合格，總計有1914批藥品全數合格。

食藥署表示，由於第三種致癌物是全新發現的不純物，食藥署現在正在研發相關的檢驗方法，另外，未來藥廠應該要自主檢驗原料藥，確認沒有「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」與「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，也將列入GMP的稽查。