親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「iPhone是能有多厲害」 蘋果發布5個最新技巧教學

累犯違憲？法官嘆：累犯爛制度 虛耗司法資源

性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛 只有男性自己知道

2019-03-12 21:01聯合報 記者簡浩正╱即時報導

一名50歲男子交友廣闊，有多位女性伴侶，日前與性行為過程中，因姿勢變換太激烈，突然聽到「啪」一聲，但因當下沒有不舒服而未尋求治療，沒有想到，「小弟弟 」顏色變深，並開始腫脹，勃起也有氣無力，讓他不從心。

此時他才就醫，經診斷為陰莖海綿體白膜破裂，也就是俗稱的「陰莖骨折」。醫師表示，性行為時若姿勢不佳或太過激烈，均可能引發陰莖海綿體白膜破裂，嚴重時需透過手術治療。

馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，夫妻、情侶間，情到濃時享受魚水之歡，變換姿勢可增加情趣，但變換姿勢的過程中，其實埋藏風險。像女上男下體位，容易因動作太激烈、女性沒有控制好力道、掌握施力方向，或雙方因興奮用力過猛等，讓男性的那話兒「啪」應聲折斷。

蔡維恭說，陰莖海綿體白膜破裂並不常見，美國統計，發生率約百萬分之五，多因性愛或碰撞等外力造成，馬偕一年約收治5至10位患者

蔡維恭進一步解釋，男性陰莖除了排尿功能，就是從事性行為，陰莖內並沒有骨頭，會有硬度變化是因為陰莖內部有海綿體，海綿體外面有一層筋膜，即「白膜」包覆著。當陰莖受到刺激勃起時，海綿體就會開始充血，但因被侷限在白膜內，壓力就會變大，使原本小而柔軟的陰莖變得膨脹硬挺；此時陰莖若頂到硬物或受到不適當的外力時，就會產生彎折，導致白膜破裂，常聽到的就是「啪」一聲。

蔡維恭說，而當白膜破裂後，海綿體中的血液會由破裂處滲出，並造成腫脹，男性此時會發現期陰莖外觀出現深色瘀血、腫脹外，陰莖也逐漸變軟，如同上述男性患者陰莖骨折情形。

只是，陰莖骨折攸關男性性福，是否非得動手術？蔡維恭說，得看患者症狀而定。有些患者僅是陰莖凹到，或白膜挫傷而出現裂痕導致發炎，雖按壓陰莖時有些疼痛感，但外觀上並無明顯彎曲、腫脹或瘀血情形，使男性常不以為意；不過臨床上只要冰敷、休息2至3周、期間勿從事性行為，傷口會自動癒合。

但陰莖若出現瘀血發紫，過度腫脹如薩克斯風狀，甚至明顯比之前彎曲等情形，則可透過放射線、超音波檢查，確認陰莖白膜是否破裂。蔡維恭說，通常到這情形時，男性患者都會掛急診確認是陰莖外傷後，再轉到泌尿科進行手術，即將陰莖表皮切開，先將血塊清除，再找尋白膜破裂處進行修補，半天內可完成。他多年前曾收治過年長男子，因練民俗傳說中的「九九神功」，導致陰莖因綑綁而使白膜破裂，即透過上述手術方式完成。

另外，男性在勃起狀態時，陰莖不一定是完全直立，會有彎曲情形。蔡維恭說，陰莖彎曲可分為先天與後天，先天上約半數男性會向左或向右彎曲，但通常即使有彎曲，也不至於影響排尿，且只要不影響性行為，通常都不需手術。而後天型陰莖彎曲則是因白膜挫傷後，產生局部發炎結疤，勃起後會朝結疤處彎而使兩邊伸展不對稱。

蔡維恭說，陰莖彎曲手術方式上，為去除該白膜組織結疤處使其對稱。由於矯正手術風險較高，且術後陰莖長度恐縮短，除非勃起後彎曲程度超過30度，或使自己與另一半性交過程不適甚至困難時，才需考慮。臨床上仍建議先以藥物、負壓助勃器等方式來進行復健，後續再觀察。

醫師表示，性行為時若姿勢不佳或太過激烈，均可能引發陰莖海綿體白膜破裂，嚴重時需透...
醫師表示，性行為時若姿勢不佳或太過激烈，均可能引發陰莖海綿體白膜破裂，嚴重時需透過手術治療。 本報資料照片
分享

陰莖手術患者
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

高鐵南延又熱起來了 屏東兩立委搶著質詢蘇貞昌

2019-03-12 20:32

海上送行者 花蓮港務公司「海葬專案」年底前打七折

2019-03-12 19:25

不用保麗龍了 家樂福年底生鮮全換環保材料

2019-03-12 19:05

食藥署清查國內降血壓藥 剩餘1914批全合格

2019-03-12 21:28

在好市多亂停車慘遭推車大軍包圍　網大讚：畫面超療癒！

2019-03-12 20:00

樂興管弦世代會師 詮釋高難度六重奏

2019-03-12 19:42

輔導高風險青少年 攝影展述心情

2019-03-12 19:42

免簽再添紐西蘭 10月起上網申請電子授權ETA

2019-03-12 19:23

鬼屋廁所變身劇場 獲教育部校園金采獎特優

2019-03-12 19:22

家扶推兒保VR遊戲 邀侯佩岑代言

2019-03-12 19:20

桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51

HPV人類乳突病毒不是女性的專利 男性也要小心

2019-03-12 18:36

麻疹再添一個案 研究生曾搭1652客運桃園返彰化

2019-03-12 18:26

溜滑梯不可僥倖 醫師指出「父母陪溜」超容易受傷

2019-03-12 18:24

屏東檸檬拚外銷 去年量可堆出8877座台北101

2019-03-12 18:24

認識失智症並導入科技 屏東這客家聚落成友善社區模範

2019-03-12 18:22

機器人手臂人工關節置換術 74歲婦術後2天可下床走

2019-03-12 17:50

失智人口年增1萬 衛福部推友善社區

2019-03-12 17:41

B型肝炎病毒攜帶者血液篩檢 可發現早期肝癌

2019-03-12 17:34

搶手的「行讀三國」夏令營 開放報名囉！

2019-03-12 17:26

你希望老後怎麼過？電影「老大人」提醒這幾點

2019-03-12 17:22

太Blue！說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 17:06

影／全球城市小姐比賽 暑假高雄見

2019-03-12 16:52

好市多芋頭酥內餡驚見塑膠片 網友：太離譜

2019-03-12 16:45

統一發票盃臺北場3月24日開跑 近距離欣賞總統府百年建築

2019-03-12 16:44

現金回饋最多賺8.88% 辦卡前留意四大陷阱

2019-03-12 16:34

婦人骨質疏鬆 輕輕一摔傷勢就像高速墜樓一樣嚴重

2019-03-12 16:24

國內爆50起腹瀉群聚事件 最多發生在餐飲旅宿業

2019-03-12 16:00

陸製肉品非洲豬瘟再添一例 檢出率仍高

2019-03-12 16:00

灰面鵟鷹先頭部隊來100隻了 天氣轉好更有看頭

2019-03-12 15:58

好天氣持續兩天 周四、周五鋒面接近

2019-03-12 15:49

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

失智照護網推友善社區 定位小物減失蹤

2019-03-12 15:40

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

爸媽注意！逾3成兒少曾遇誘食 近2成遭不適碰觸

2019-03-12 15:28

今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47

盼消滅血汗醫師 9月起住院醫師納入勞基法保障

2019-03-12 14:40

肥厚性心肌病變 有家族史要小心

2019-03-12 14:34

流感新增死亡7人 都沒打疫苗

2019-03-12 14:33
看更多

熱門文章

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

防塞！林口交流道 5月起動線調整

2019-03-12 14:13

敦南誠品2020租約到期熄燈 吳旻潔：24小時書店一定再開

2019-03-12 16:30

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

診所網徵「高薪」護士 她一看傻眼：不如去搖飲料！

2019-03-12 15:58

勞動部宣布：2022年起 值夜班要算工時給加班費

2019-03-12 16:43

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38

每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00

好市多芋頭酥內餡驚見塑膠片 網友：太離譜

2019-03-12 16:45

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

正視氣候變遷 北捷3D冰層彩繪車廂響應愛地球

2019-03-12 14:41

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

台中第二條捷運！中捷藍線綜合規劃近日決標

2019-03-12 14:02

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59

長榮夢幻客機 預計明年初開航米蘭

2019-03-12 15:37

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

這間超商獨賣日版「紅茶花傳皇家奶茶」 只到3月13日

2019-03-12 16:10

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

星巴克21周年快樂！這幾天狂送「好友分享券」

2019-03-12 16:48

流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05

今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

好天氣持續兩天 周四、周五鋒面接近

2019-03-12 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top