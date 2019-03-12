性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛 只有男性自己知道

2019-03-12 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



一名50歲男子交友廣闊，有多位女性伴侶，日前與性行為過程中，因姿勢變換太激烈，突然聽到「啪」一聲，但因當下沒有不舒服而未尋求治療，沒有想到，「小弟弟 」顏色變深，並開始腫脹，勃起也有氣無力，讓他不從心。

此時他才就醫，經診斷為陰莖海綿體白膜破裂，也就是俗稱的「陰莖骨折」。醫師表示，性行為時若姿勢不佳或太過激烈，均可能引發陰莖海綿體白膜破裂，嚴重時需透過手術治療。

馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭表示，夫妻、情侶間，情到濃時享受魚水之歡，變換姿勢可增加情趣，但變換姿勢的過程中，其實埋藏風險。像女上男下體位，容易因動作太激烈、女性沒有控制好力道、掌握施力方向，或雙方因興奮用力過猛等，讓男性的那話兒「啪」應聲折斷。

蔡維恭說，陰莖海綿體白膜破裂並不常見，美國統計，發生率約百萬分之五，多因性愛或碰撞等外力造成，馬偕一年約收治5至10位患者。

蔡維恭進一步解釋，男性陰莖除了排尿功能，就是從事性行為，陰莖內並沒有骨頭，會有硬度變化是因為陰莖內部有海綿體，海綿體外面有一層筋膜，即「白膜」包覆著。當陰莖受到刺激勃起時，海綿體就會開始充血，但因被侷限在白膜內，壓力就會變大，使原本小而柔軟的陰莖變得膨脹硬挺；此時陰莖若頂到硬物或受到不適當的外力時，就會產生彎折，導致白膜破裂，常聽到的就是「啪」一聲。

蔡維恭說，而當白膜破裂後，海綿體中的血液會由破裂處滲出，並造成腫脹，男性此時會發現期陰莖外觀出現深色瘀血、腫脹外，陰莖也逐漸變軟，如同上述男性患者陰莖骨折情形。

只是，陰莖骨折攸關男性性福，是否非得動手術？蔡維恭說，得看患者症狀而定。有些患者僅是陰莖凹到，或白膜挫傷而出現裂痕導致發炎，雖按壓陰莖時有些疼痛感，但外觀上並無明顯彎曲、腫脹或瘀血情形，使男性常不以為意；不過臨床上只要冰敷、休息2至3周、期間勿從事性行為，傷口會自動癒合。

但陰莖若出現瘀血發紫，過度腫脹如薩克斯風狀，甚至明顯比之前彎曲等情形，則可透過放射線、超音波檢查，確認陰莖白膜是否破裂。蔡維恭說，通常到這情形時，男性患者都會掛急診確認是陰莖外傷後，再轉到泌尿科進行手術，即將陰莖表皮切開，先將血塊清除，再找尋白膜破裂處進行修補，半天內可完成。他多年前曾收治過年長男子，因練民俗傳說中的「九九神功」，導致陰莖因綑綁而使白膜破裂，即透過上述手術方式完成。

另外，男性在勃起狀態時，陰莖不一定是完全直立，會有彎曲情形。蔡維恭說，陰莖彎曲可分為先天與後天，先天上約半數男性會向左或向右彎曲，但通常即使有彎曲，也不至於影響排尿，且只要不影響性行為，通常都不需手術。而後天型陰莖彎曲則是因白膜挫傷後，產生局部發炎結疤，勃起後會朝結疤處彎而使兩邊伸展不對稱。