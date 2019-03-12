高鐵南延又熱起來了 屏東兩立委搶著質詢蘇貞昌

2019-03-12 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣燈會之後，屏東縣的交通問題受注目，爭取民進黨下屆立委黨內提名的立委鍾佳濱與蘇震清兩人的競爭更受注目，兩人今天先後針對高鐵南延議題搶著質詢行政院長蘇貞昌，早上鍾佳濱先說「我屏東我需要」，下午蘇震清接著說亟盼蘇貞昌能促成高鐵與高捷到屏東，完成屏東人的心願。

蘇震清指出，2019台灣燈會被譽為史上最美燈會，累計觀光人次1339萬人次，帶動屏東經濟產值約130億元，網友盛讚「我屏東 我驕傲」。 但歷來台灣燈會觀光人次前5名的主辦縣市，只有屏東縣沒有高鐵，其餘都有。因為欠缺大眾運輸系統，屏東縣燈會用在交通方面的費用高達1.6億元，佔了總經費5億元的1/3。原本高雄捷運規劃延伸到屏東市及大鵬灣，如果這次燈會能有捷運到大鵬灣，接駁問題就會更容易解決。

蘇震清特別播放兩段影片，一段是蘇貞昌院長於1981年在屏東競選省議員的照片及其說過的話「屏東不是站尾包衰，而是好酒沉甕底」，表示蘇院長當年這番話觸動屏東人的心，而以高票當選省議員。另一段是屏東鄉親喊出「我屏東 我驕傲，高鐵、高捷到屏東」的口號，表達屏東人需要重大交通建設的願望。他強調，縮短城鄉差距及南北差距，不能淪為口號，政府必須實際去做。

蘇貞昌答詢時說，他上次擔任行政院長時，協助屏東完成鐵路全面高架化並送給屏東6個新站，這次擔任行政院長好像又來了任務，他必須打拚，讓屏東人早日實現願望。