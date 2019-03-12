國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



行政院推動離岸風力發電目標在2025年達5.5GW裝置容量，台中港務分公司新建符合風電重件裝卸作業承載之碼頭，台中港首座離岸風電專用碼頭已於今年初完成改建工程，即將投入營運，邁向離岸風電國產化的新里程碑。

台灣港務公司表示，為配合行政院推動離岸風電產業政策，陸續新（整）建臺中港2號、5A、5B、36號、106號碼頭及相關專業區，作為未來各風場開發商離岸風電機組之生產、儲存、組裝及運輸之基地。

台中港務分公司表示，台中港2號碼頭已於今年初完成改建工程，現階段可供風電業者推動「Formosa_1」示範風場建置，達成今年示範風場營運之國家風電發展目標。

台中港務分公司總經理鍾英鳳表示，風電產業作業碼頭有別於一般碼頭均佈載重每平方公尺3噸之設計，上述2號碼頭為符合「Formosa_1」示範風場使用需求，改建後可達每平方公尺10噸之承載力，符合現場風機塔筒組裝作業環境。

此外，本次改建也針對2號碼頭船席區施作海床加固工程，可滿足風機安裝船進行裝載作業時每平方公尺90噸之錨定承載需求，以穩定進行風機上部構件（包含葉片、機艙、塔筒）儲運作業。

台中港定位為「離岸風電作業母港」，為符合其作業需求，港務公司表示，目前也陸續新整建相關碼頭及專業區，以滿足海上風機施工船機停泊、裝載、出港吊裝、水下基礎存放及離岸風機零組件安裝等供給作業。