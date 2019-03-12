輔導高風險青少年 攝影展述心情

2019-03-12 19:42 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「高風險青少年如何看待他們的生命經歷？」美國南加大醫學院學生蕭予德表示，他過去休學一年參與台灣一處安置機構進行研究，透過教授攝影，輔導有犯罪之虞、行為偏差或失親失養的兒童及青少年，以拍照描述自己的生活經歷，並於3月11日至15日於花蓮慈濟醫院舉辦展覽，也將在3月底移師台大公衛所展出。

蕭予德說，這次展覽由13位青少年共同參與，邀請社會各界一同探討台灣高風險青少年的生活經歷，希望倡導對這些族群的扶持。展覽主題包括對陪伴的缺乏予需要、與家人的複雜關係、對法律的恐懼，以及渴望被社會接受的心情。

青少年攝影作品

他指出，這些青少年的心聲是自己研究的中心，期望能制定出最深思熟慮的政策評估。他也建議，學校可以有計畫的引導這類學生，讓導師成為孩子正面及體諒的榜樣，短期的減壓及長期品格發展的活動，都能支持這些孩子發展正向的自我形象。蕭予德提醒社會大眾，應該「少論斷、多聆聽」多給這些孩子一次機會。

宣傳單上機構的外觀，搭配著綠地、藍天，青少年透過照片，抒發自己壓抑許久的心情。一位安置機構的輔導員說，在伸出援手之前，必須先去了解他們，而透過蕭予德的方式，孩子們可以透過照片自敘生活，也讓照護者能更貼近他們。

青少年攝影作品

高風險青少年攝影展將於3月11日至15日在花蓮慈濟醫院舉行，3月27日至4月10日移師台灣大學公共衛生大樓，蕭予德也將於3月27日當天舉辦講座，與大眾分享這段期間的「研究心得」。

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