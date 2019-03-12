免簽再添紐西蘭 10月起上網申請電子授權ETA

2019-03-12 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



外交部領事事務局今天表示，紐西蘭移民局日前公告，自10月1日起，將強制實施「電子旅行授權」（Electronic Travel Authority, ETA）制度，適用免簽證入境紐國之60個國家（包含我國）的國民，無論以搭機或乘坐郵輪赴紐（包含轉機），均需於事前上網申請取得ETA；ETA自本年7月起開放申請。

領務局指出，ETA效期為2年，透過手機App或網頁瀏覽器申請之費用分別為9紐幣（約新台幣194元）或12紐幣（約新台幣258元）。另外，紐國移民局公告也宣布，將隨ETA一併徵收「國際旅客保育及旅遊稅」（International Visitor Conservation and Tourism Levy），費用為35紐幣（約新台幣753元），其效期與ETA相同，亦即只要ETA有效，IVL亦將有效。

至於航空公司或郵輪機組員所適用之ETA及IVL之相關規定與前述一般旅客不同，詳情請上紐西蘭移民局官網(https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/government-confirms-electronic-travel-authority-details)查詢。