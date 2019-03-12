鬼屋廁所變身劇場 獲教育部校園金采獎特優

2019-03-12 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



受少子化影響，許多國中小閒置校舍增多，為鼓勵活化校園空間，教育部今天下午首度頒發「校園空間金采獎─中小學校園空間活化大獎」，獲特優的宜蘭市復興國中化腐朽為神奇，把學生稱為「鬼屋」的舊廁所，改造成可以排戲、練舞的多元表演空間，造福近1500名學生。

教育部近年來鼓勵國中小結合課程活化校園空間，將閒置校舍轉型再利用，今年更首度舉辦「校園空間金采獎」，分為「A組：一般建築空間」、「B組：開放或戶外空間」及「C組：歷史性空間」等3類別，特優給獎金9萬元，優等6萬5500元。

首屆共66所校參賽，選出2所特優及9所優等，A組特優為宜蘭市復興國中，優等為桃園市復興區光華國小、新竹市南隘國小、新北市板橋區埔墘國小；B組特優桃園市中壢區中平國小，優等為台南市柳營區太康國小、台中市大業國中、新竹縣湖口鄉華興國小；國小C組優等為彰化市南郭國小、新竹市北門國小、新北市深坑國小。

教育部另舉辦校園「老空間‧新生命」故事徵集，請學校老師或行政主管寫出空間再造的故事，或5人獲特優、10人優等，教育部特別將故事集設計做成小禮盒，在頒獎典禮贈送給與會者。

宜蘭市復興國中獲一般建築空間組特優，校長游淑珣說，該校有一間位於4樓的廁所，在學校少年劇團的旁邊，約一間半教室大小，被學生稱為「鬼屋」。教表演藝術的女老師卓子文、張綺仁基於劇團使用空間不夠，爭取到教育部校園美感環境再造計畫80萬元補助，找建築師將沒舊廁所改造成唯美、實用、上面可吊道具的多元開放表演空間，除供劇團排戲、舞蹈社練舞，也可在此上表演藝術課。