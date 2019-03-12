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家扶推兒保VR遊戲 邀侯佩岑代言

2019-03-12 19:20台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

小女孩在森林裡走啊走，一隻大熊走過來，直說小女孩好可愛，想要抱一抱，小女孩在選項中選了「拒絕」，大熊於是垂頭喪氣地走掉了。以上場景是家扶基金會開發的兒保VR遊戲「黑暗森林歷險記」，12日正式發表，並邀請藝人侯佩岑代言，她穿著家扶的紅衣服及黑色長裙出席，大談育兒經。

兒少生活危機四伏

根據家扶基金會統計，有3成的孩童曾向父母反映說，常有陌生人要拿東西給他吃，亦有2成的孩童曾遇到不舒服的肢體碰觸。而除了提防陌生人外，根據衛福部統計，兒少性侵害案件中，施暴者有9成都是熟人，顯示兒少族群的生活中危機四伏。

家扶執行長何素秋表示，今年才過去3個月，台灣就發生多起震驚社會的兒虐案件，讓兒少保護的議題再度浮上檯面，但要如何教導孩童自我保護，卻有9成家長是選擇被動式的「機會教育」，家扶希望家長能積極作為，為此今年首度開發VR遊戲，寄望遊戲模擬各種可能狀況，加強兒童自我保護觀念，也能讓父母更加重視相關議題。

侯佩岑：父母當玩伴

基金會邀請已為人母的侯佩岑擔任代言人，她在記者會中表示，看到這些兒虐案件的報導時，都感到憤怒與於心不忍，甚至會把電視關掉。但孩子總有一天會長大，該教的還是不能少，且未來也會面臨性教育等問題，除了學校教導外，她認為父母也要抱持開放的心態，多學習如何教育孩子。

她建議家長，在教導孩童時不能一味以父母的角度說教，父母必須擔當起孩子玩伴的角色，在遊玩的過程中從旁引導，方能深入心中，使孩子們都能成為保護自己的小英雄。

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