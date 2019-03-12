桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃機公司航務處長陳志嘉指出，桃機停機坪有86個停機位，但「僧多粥少」，近2、3年每天深夜都有上百架飛機停靠。 圖／桃機公司提供 分享 facebook

桃園機場停機坪不足持續惡化，今年春節桃機航班需求大增、加上停機坪不足，桃機原估計春節將嚴重塞機誤點，協調各單位投入疏運才化解危機，不過停機坪爆滿問題仍難解，最近兩家東南亞低成本航空公司想飛台灣，卻因欲申請凌晨時段、桃機深夜停機坪爆滿，最後取消包機。

桃機公司航務處長陳志嘉證實此事。他指出，桃機停機坪有86個停機位，但「僧多粥少」，近2、3年每天深夜卻都有上百架飛機停靠，最多曾達到113架，由於停機坪大爆滿，也難以挪出空位。他曾建議兩家外籍航空利用下午4時時間帶，但業者考量班機運用，認為不適合。

桃機停機坪不足不僅衝擊外籍航空，也影響華航、長榮兩大國籍航空調度。今年起長榮航空在四年內要引進20架787-10飛機，年底星宇航空單走道新機A321neo也會來2架、2022年前10架都會到位，2021年至2024年還會引進17架A350，機場停機坪不足問題將愈來愈嚴重。

桃機公司工程處長林文楨表示，桃機規畫在東北角貨機坪旁閒置用地，規畫興建臨時過夜停機坪，預計6月發包、年底完成，將可先增加1個停機位。舊圓山空廚區也擬改建為停機坪，規畫停5架飛機，但工程標已流標8次。第三航廈完工後，2023年將增加27個停機位，今年底就會先增加7個，但同時南面也會關閉8個機坪。

桃機最終解方仍需仰賴2025年第三跑道完工後，遠端衛星廊廳停機坪，預估將增加近百個停機位，不過土地徵收作業今年才要開始，時程與停機坪是否能如期完成仍是未知數，且屆時航班量也將持續成長。

航空專家分析，桃機停機坪爆滿兩大原因，第一是桃機建設速度跟不上發展速度，導致停機坪無法追上需求。此外，低成本航空偏好凌晨航班，但國內除了桃園機場為24小時機場，其餘都有宵禁，唯有台中、高雄可依需求逐步放寬、縮減宵禁時間，搭配當地觀光強化產業連結性，才能對航空公司到桃園以外的機場開航更有信心。