高中以下學生都要學習新興科技 專家認為還有這些困難

2019-03-12 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



設在台南二中裡的「人工智慧體驗教室」今天揭幕啟用，是全台第二個成立的新興科技體驗教室，以達到教育部的計畫目標，希望到明年底，所有高中以下學生都有接觸、學習新興科技的經驗。

新興科技計畫辦公室協同主持人林守仁表示，在教育部補助下，全台在高中職裡設立10個新興科技體教教室，範疇包括AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、AI（人工智慧）、大數據、智慧機械及綠能等，每個教室有不同主題，而設立該主題的學校，要負責設計建構課程內容，並提供到網路平台，學生可以直接在平台上學習，也可以到體驗教室裡進階。

目前全台10個教室陸續成立，第一個完成的是高雄的海青工商，透過體驗無人商店、智慧路燈，介紹時下最夯的智慧新興科技；之後台南在台南高工還有綠能體驗教室，台北、新北、新竹、台中等地也都將陸續建構。

南二中的人工智慧體驗教室內有AI機器人、手作物聯網智慧音箱體驗等，在教育部官員、南二中校長鄭忠煌等人見證下啟用，學生試用後都覺得很有趣。

林守仁表示，教育部國教署去年7月啟動前瞻高中以下學校新興科技認知計畫，希望在課綱的內容之外，讓高中以下學生接觸學習新興科技，再視學生不同的程度給予不同的教導，目前學生都已陸續開始上線學習，但首先要克服的是上線密碼的問題，如果很多學生都沒有，老師就要花許多時間一一協助，但課程的時間卻很有限。