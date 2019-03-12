屏東檸檬拚外銷 去年量可堆出8877座台北101

2019-03-12 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣長潘孟安今天下午出席檸檬原汁裝箱封櫃記者會，將1800噸檸檬原汁銷往大陸，同時分享屏東縣府與企業合作外銷成績斐然，自2016年邀請金色大地收購屏東檸檬，每年收購量不斷上升，去年外銷6500公噸甚至可堆疊8877座台北101大樓，而潘孟安在記者會中，也和頂新集團董事長魏應行、三董魏應充，與上海德克士炸雞門市視訊連線，同框介紹屏東檸檬果樹。

屏東縣檸檬總種植面積共2600公頃，佔全台七成，除了產區最大一年四季皆可生產，而且得天獨厚的地理環境，也讓檸檬酸度及香氣十足。

自2016年起，金色大地就收購1430噸檸檬鮮果，第2年更與農民簽訂契作270公頃，收購4410噸檸檬鮮果，而去年契作面積更達412公頃，共收購6500噸，三年下來累計超就3.3億元的採購金。金色大地總經理呂政璋表示，2018年全年度出口創新高，換算後可堆疊8877座台北101，並可環繞台灣3.97圈。

而德克士炸雞在大陸有超過2500間店面，執行長邵信謀說自己是屏東子弟，全力推動檸檬飲，民眾吃炸雞能配檸檬汁解膩，就連西藏拉薩都喝得到屏東出產的檸檬汁。