認識失智症並導入科技 屏東這客家聚落成友善社區模範

2019-03-12 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



家屬最憂心失智者無法平安回家，但屏東縣竹田鄉這客家聚落很不一樣，從派出所、診所、商店、學校到志工，全加入失智友善計畫，先認識失智症，再成為友善天使，當長輩出門被他們發現，就會陪伴喝茶、聊天、休息或買東西。因社區導入裝有智慧追蹤科技的「平安符」，讓長輩喜歡戴著出門，同時讓家人掌握動向，帶長輩平安返家。

衛福部舉辦「打造失智友善社區照護網絡」記者會。衛福部次長薛瑞元表示，我國失智人口逐年增加，據該部推估，目前失智人口逾28萬人，平均每年增加1萬名失智者。想要打造社區友善環境，必須提升民眾對失智症的正確認識。

為何強調失智症的正確認識？桃園長庚失智共同照護中心主任徐文俊說，失智症是腦部病變，過去因被稱「老番顛」遭汙名化，使長輩發覺自己怪怪的，也不願意就醫確診，未接受正確治療。

目前全台有73家失智共同照護中心，雖然工作執行方式不同，但目標都是找出未確診的失智症黑數，連結從醫療延伸到社區的服務，讓患者和家屬都能同時受到照顧。徐文俊說，這不只是共照中心的工作，更需要全民參與。

據衛福部統計，全台22縣市的失智守護網目前有1851處，失智友善天使招募達3萬2272人， 其中有四處失智友善示範社區，包括台北市中正區、高雄市大寮區、宜蘭縣壯圍鄉及屏東縣竹田鄉。

來自屏東縣竹田鄉的友善天使陳宥銘說，他是雜貨店老闆，在竹田土生土長，因20多歲失去父母，只要長輩光顧店裡，他都很用心接待，所以衛生局邀請他加入失智友善商店，「我非常樂意。」於是接受教育訓練，學習識別失智症。

為讓失智長輩購物時能逛得安全舒適，陳宥銘將店前階梯貼上防滑條，門口也擺了椅子，好讓爬梯會喘的長輩坐下休息，還能享用茶水點心。因鄰里彼此熟識，他會同時通知家屬，確認長輩是否真要購物，若沒付錢稍後再補即可。

陳宥銘的溫暖對待，讓不少長輩習慣來店裡休息或找他聊天，不是只為了買東西。曾有阿公在店裡癲癇發作，幸虧他立即聯絡到家人，讓阿公能盡快回家休息。

另一名友善天使、志工張秋貞說，她過去不太會辨識失智症狀，因為加入友善天使行列並接受訓練，辨識能力變好，才能隨時服務失智長者，陪他們找到回家路。

陳宥銘說，他們都是覺得服務人群很快樂，同時做給年輕人看，「哪天我們老了也希望被這樣對待。」

特別的是，屏東縣衛生局於去年底推出「平安符」，其原因是有失智者不愛戴愛心手鍊，或常把手鍊拔下來。