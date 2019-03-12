溜滑梯不可僥倖 醫師指出「父母陪溜」超容易受傷

2019-03-12 18:24 聯合新聞網 綜合報導



診所醫生提醒家長，溜滑梯看似高度低、安全，但依然需要注意幾點原則，才能避免寶貝們受傷。圖擷自／黎博彥診所 分享 facebook

公園遊樂場向來是家長帶小孩遊玩的好去處，可設施往往暗藏危險，有診所醫生提醒家長，溜滑梯看似高度低、安全，依然需要注意幾點原則，才能避免寶貝們受傷，特別是家長「陪溜」的行為，更是容易造成意外發生。

「黎博彥診所」在臉書上傳一段影片，由一個媽媽抱著小孩溜滑梯，不過短短15秒，小孩的腳就意外骨折了，震驚許多家長，因為在遊樂場內，不少爸爸媽媽都會因為小孩害怕，或是想跟孩子同樂，讓寶貝坐在自己胸前，一起從滑梯高處溜下來。黎博彥表示，影片中的滑梯較為特殊，又高又長，重力加速度之下，小朋友的腳一卡就像是急煞車，讓小朋友的骨頭應聲而斷，「小朋友痛，父母親的心更是痛！」

貼文PO出後，許多人留言討論滑梯應該怎麼溜才不會受傷，一名網友分享，「我上回抱小孩在快速溜滑梯時還把她的手包起來，結果速度太快，下去時她沒辦法用手去擋結果臉直接撞到前面軟護欄，好在沒事，不然我真的超內疚的」。醫師指出，不管家長如何抱小孩，就算是將小孩的手腳放好放妥，重點在於不應該選擇速度過快的滑梯。他提醒遊戲本就有年齡限制，像影片中這種大型的遊樂設施，一定要讓小孩到達適當的年紀才能玩，不要對限制抱有僥倖心理，否則受傷實在是划不來。