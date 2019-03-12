失智人口年增1萬 衛福部推友善社區

2019-03-12 17:41 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣每年增加1萬位失智患者，友善失智環境需要共同維護！衛福部12日在記者會中表示，全台目前約有28萬位失智患者，且正以每年1萬位的速度增加，為照護失智患者及其家屬，衛福部於107年設置4處失智友善示範社區，並邀請商店老闆出面分享經驗。

每年增加1萬位

衛福部次長薛瑞元指出，全球失智患者的數量正以每3秒一位的速度增加中，台灣則每年約增加1萬位失智患者，目前全台估計有28萬位患者，因此失智照護的必要性可說是迫在眉睫。

衛福部自106年起推動失智症防治照護政策2.0，並於107年分別在台北、宜蘭、屏東、高雄建立失智友善示範社區。來自屏東縣竹田鄉的友善社區商店陳老闆分享他的經驗，表示在成立友善商店後，當發現有患者前來時，店員會主動上前關懷，扶他進店、拉椅子給他坐、倒茶並陪他聊天，同時也會打電話跟家屬確認患者要買的東西等。

陳老闆表示，因為對失智症有了解，才懂得用愛心去關懷，不會像以前因為不了解，常會因為患者拿了東西卻不付錢等行為，而有負面舉動。

防走失護身符

現場也有穿著客家傳統服飾的竹田鄉友善社區志工，薛瑞元介紹說，這些原本都是客家文物館的志工，由於文物館是當地長輩最常去的地方，這些志工就成為了第一批失智友善天使。

接著他拿出一個平安符介紹，由於長輩們不習慣佩戴防走失手環，常會將其扯掉，故特別設計這種GPS平安符，果然長輩們願意佩戴的比例有顯著提升。

桃園長庚失智共同照護中心主任徐文俊表示，失智症的治療非常重要，但治療不是只有在醫院，也必須存在於社區，故中心也擔任輔導各社區友善照護設施、向民眾宣導失智症相關觀念等工作。

衛福部表示，在失智患者中有超過7成屬輕度患者，透過提早使用失智症照護服務，仍有機會維持生活品質，保持笑容，在這過程中社區就扮演相當重要的角色。目前全台失智友善組織已達1851處，友善志工也超過3萬人。

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