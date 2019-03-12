你希望老後怎麼過？電影「老大人」提醒這幾點

2019-03-12 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



如果老了，你希望怎麼過？將於3月22日上映的親情電影「老大人」中，獨居於平溪的八旬老翁金茂因病住院，而一對兒女在照顧責任分擔上爭吵不休，他最後不得不住進安養院，覺得自己被拋棄。我國已邁入高齡少子化社會，導演有意用電影題材，讓民眾提早思考老後照顧問題，做最合適的安排。

「老大人」由曾拍過「麻醉風暴2」的導演洪伯豪執導。洪伯豪承認，當初看上這套劇本，「恰巧就是我遇到的生命歷程，感觸深刻。」那時他岳父因重病住進加護病房，醫師請家屬在氣切和拔管之間作抉擇，對家屬而言十分煎熬。

洪伯豪說，討論得差不多時，他握著岳父的手說明一切，「卻發現昏迷爸爸好像掉了一滴淚。」這讓他反思，華人社會避諱談身後事或身體不再健康時，該怎麼做最好，導致生命快走向終點時決策者不是自己，代替決策的家人也困擾。

洪伯豪說，「老大人」中的金茂也是，他獨居在平溪，好像能自己打理一切，卻不幸病倒，還不肯由女兒負責照顧，但兒子沒時間也沒經濟能力照顧他，雖答應住安養院，但事後反悔且情緒愈來愈低落，「不管是長輩或子女都痛苦。」

「這是你想要的嗎？」洪伯豪說，希望藉由電影讓民眾能跳脫舊有觀念，提前想老後照顧安排，或是重大疾病時的醫療決定，做自己人生的決策者。而手足間在照顧長輩上也應多溝通，有需要應適時運用長照資源，例如喘息服務等。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，該會推動的「長照預備課」也是在提醒民眾，當健康不再而需要照顧時，家庭狀態會改變，例過去家中決策者都是老爸，但老爸倒下後就變成大兒子，但非每人都能馬上適應新狀態。

但老後安排該怎麼做？陳景寧說，有二件事要做到，第一是「階段性安排」，例如健康時要住哪，而當功能衰退但仍有自主階段時，要不要使用政府提供的居家或日照服務；當失能到必須有人密集照顧，是否要聘移工或接受機構照顧。