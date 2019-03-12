公費流感疫苗改用4價 疾管署3月底前拍板

2019-03-12 17:23 中央社 台北12日電



流感最快下週可望脫離流行期，下個流感季是否改用保護力較佳的4價公費流感疫苗，引發各界關注。疾管署副署長羅一鈞今天表示，預計3月底前會拍板定案，確認後將對外公布。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，根據統計，國內上週類流感門急診累計8萬2252就診人次，較前一週略降5.7%。

劉定萍表示，根據近兩個流感季類流感門診監測，急診類流感就診百分比已達11.26%，低於流行閾值11.5%，但仍需多觀察一週，才能宣布脫離流行期。

此外，上週共新增55例流感併發重症病例，以感染A型流感為主；另也新增7例經審查與流感相關死亡病例均感染A型流感，年齡介於34至86歲，均有慢性病史且未接種流感疫苗。

劉定萍表示，上週最年輕的流感重症患者是北部一名34歲男性，原本就有酒精性肝病，感染流感後併發肺炎，從發病到死亡僅一週。

劉定萍指出，近期受東北季風影響，國內氣溫偏低，流感病毒仍相對活躍，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，有類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並應格外留意自身及親友健康，如有流感危險徵兆應儘速就醫，配合醫師指示服藥，降低併發重症的風險。

羅一鈞指出，目前國內公費流感疫苗截至3月10日仍剩餘11.1萬劑，且符合公費資格各年齡層中以50至64歲成人接種率最低、僅17.9%，提醒符合接種資格的民眾請把握機會儘速接種。

至於今年10月秋天開始的流感季，是否將全面改用保護力較佳的4價公費流感疫苗，羅一鈞說，預計3月底前能拍板定案，確認後將對外公布。