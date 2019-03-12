諾羅病毒肆虐 單週13萬人腹瀉掛病號

2019-03-12 17:22 中央社 台北12日電



吃完東西突然上吐下瀉，當心中了諾羅病毒。根據疾管署統計，上週有超過13萬人次因腹瀉就醫，近4週腹瀉群聚更達50起，病原以諾羅病毒為主，呼籲民眾確實洗手，避免染病上身。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，根據統計，上週全國腹瀉門急診就診達13萬9515人次，比前一週增加4.5%，推測可能是二二八連續假期、部分門診休診所致。

日前豐原高中學生到高雄畢業旅行，隨後出現集體腹瀉，引發各界關注。劉定萍說，近4週通報的腹瀉群聚案件多達50起，以餐飲旅宿業22起最多、校園共19起，以及機構、旅行團等零星群聚感染；群聚感染的504名患者當中，有約200人經檢驗為諾羅病毒。

疾管署副署長羅一鈞表示，諾羅病毒在冬天、春天容易引發流行，主要透過糞口途徑傳播，可經由食用到受患者排泄物及嘔吐物汙染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染；常見症狀為腹瀉、嘔吐，可能有頭痛、發燒、腹痛、肌肉酸痛等症狀。

羅一鈞指出，為降低病原傳播風險，遭病患汙染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被汙染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

羅一鈞呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應確實以肥皂洗手，許多人愛用的乾洗手只能降低病毒量，無法完全殺死病毒；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品，且生熟食應分開處理。

疾管署指出，病毒性腸胃炎具有高傳染力且容易引發群聚感染，民眾如有腹瀉情形應在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，等到症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，降低病毒傳播的風險。