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統一發票盃臺北場3/24開跑 近距離欣賞總統府百年建築

2019-03-12 16:44聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

每年吸引數萬人參加的財政部統一發票路跑活動，今年首場將於本周日（3月24日）在總統府前廣場熱力開跑。參加路跑可近距離欣賞總統府百年建築，有行動支付結合雲端發票體驗活動及物超所值的禮品，第一金控也大力響應捐發票做愛心。

今年統一發票路跑台北場，由總統府擔任指導機關，財政部及第一金控共同主辦，台北國稅局及第一銀行承辦。今年統一發票盃路跑活動正式邁入第10年，且適逢總統府建築百年及第一銀行建行120週年，意義非凡。

總統府副秘書長劉建忻、財政部次長吳自心、第一金控董事長董瑞斌、臺北市政府體育局副局長劉寧添及財政部臺北國稅局局長許慈美今天在總統府共同主持活動宣傳記者會，並特別邀請國家運動員代表李佳陞及陳宇璿參與本次路跑活動，其中，李佳陞為第一銀行長期大力贊助培育的桌球菁英國手。

總統府副秘書長劉建忻表示，此次休閒組路線特別設計繞行總統府一周，讓路跑民眾可以近距離欣賞總統府建築之美，總統府不僅是臺北市的重要地標，也是全民之文化資產，歡迎大家一同來欣賞與感受，另總統府建築百年特展也將於當日開展，歡迎有興趣的民眾到場參與。

財政部次長吳自心表示，藉路跑活動鼓勵民眾走出戶外、跑出健康，提醒民眾下載統一發票兌獎APP，並利用載具索取雲端發票，除可享有雲端發票專屬獎的雙重中獎機會，可享受自動兌領獎的樂趣，而活動當天設有行動支付結合雲端發票體驗活動，讓民眾體驗使用行動支付消費並以手機條碼儲存雲端發票的便利性。

第一金控董事長董瑞斌表示，集團同仁們除積極參加路跑外，更大力響應捐發票做愛心，第一金控在追求經營績效的同時，也期盼以更多的愛心來回饋社會，希望善用企業的力量支持社福機構，照顧更多需要幫助的弱勢族群，讓這樣有意義的活動擴及到臺灣各個角落，發揮正面影響力。

財政部臺北國稅局提醒，3月24日除了沿線的路跑活動外，活動現場設有許多宣導攤位，並備有精美贈品，可憑108年3-4月份統一發票兌換，也有行動支付結合雲端發票體驗活動及物超所值的禮品，讓民眾體驗使用行動支付消費並以手機條碼儲存雲端發票的便利性。

每年吸引數萬人參加的財政部統一發票盃路跑活動，今年首場將於本周日（3月24日）在...
每年吸引數萬人參加的財政部統一發票盃路跑活動，今年首場將於本周日（3月24日）在總統府前廣場熱力開跑。總統府劉建忻副秘書長（左四）、財政部吳自心次長（右三）及第一金控董瑞斌董事長（右二）共同主持開跑宣傳記者會，現場更以總統府為元素設計開跑啟動儀式，象徵統一發票盃臺北場路跑活動正式啟動。圖／一銀提供
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