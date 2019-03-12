婦人骨質疏鬆 輕輕一摔傷勢就像高速墜樓一樣嚴重

2019-03-12 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



71歲陳姓婦人在家中滑倒造成嚴重髖臼骨折，衛福部彰化醫院骨科醫師陳柏辰發現婦人有嚴重骨質疏鬆，動大手術恐因骨鬆而失敗，決定不動手術，以牽引配合強效的長骨針治療，復原良好。

陳柏辰強調，年長者若有骨鬆，稍一跌倒就可能骨折，即使手術效果打折扣也容易再骨折，陳姓婦人3個月前跌倒，經X光與電腦斷層檢查，醫院發現她是罕見且嚴重的髖臼骨折，並且是髖臼骨折當中最為嚴重的分型「雙柱骨折合併中心脫位」。

陳柏辰說，這類傷勢通常發生在高處墜樓或遭車輛高速撞擊，婦人經骨質密度掃描發現她骨質密度T值-3.4，比起骨鬆定義值-2.5低了不少，如此脆弱的骨質才會導致輕輕一摔就骨折嚴重，骨鬆者發生重大骨折，若只有鋼釘鋼板固定而未治療骨鬆，鋼釘可能鬆脫或骨頭再斷，患者最好還是經過骨鬆專科醫科醫師評估。

陳柏辰指出，陳姓婦人因平時少曬太陽也沒有運動習慣，加上長期洗腎，導致骨質流失、脆化，骨鬆嚴重，若只有鋼釘鋼板固定猶如將房子蓋於沙堆上，與家屬討論過，決定不動手術，採取牽引治療，傷後10週幾乎癒合，不須靠助行器行走。