國內爆50起腹瀉群聚事件 最多發生在餐飲旅宿業

2019-03-12 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內腹瀉疫情略升，群聚案件中以感染諾羅病毒為主，近4周共通報50起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業22起最多，其中更包括台中市豐原高中二年級學生南下高雄畢業旅行後，卻傳出部分學生出現上吐下瀉就醫，疑似感染諾羅病毒，該校二年級生已於本月11日停課一天，衛生單位正調查傳染原因。

依據疾管署監測資料顯示，3月3日至3月9日全國腹瀉門急診就診達139,515人次，較第9周133,464人次上升4.5%，但疾管署副署長羅一鈞表示，就診數據均低於2015至2018年當周同期就診人次。推測上升因素可能與第9周有228連續假期導致部分門診休診，但與第8週持平。

羅一鈞指出，諾羅病毒盛行於冬末春初時期，具有高傳染力，雖不至於演變成重症，但症狀可能延續好幾天，甚至痊癒後48小時仍有傳染力。避免病毒性腸胃炎纏身，可透過勤洗手預防，值得注意的是，部分民眾喜歡用乾洗手清潔手部，但乾洗手液無法完全殺死諾羅病毒，正確使用肥皂洗手才能杜絕諾羅病毒。

腹瀉等腸胃道感染疾病主要透過糞口途徑傳播，可經由食用到受患者排泄嘔吐物污染的水、食物，或吸入嘔吐所產生的飛沫而感染。為降低病原傳播的風險，病患污染衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。