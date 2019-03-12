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灰面鵟鷹先頭部隊來100隻了 天氣轉好更有看頭

2019-03-12 15:58聯合報 記者劉明岩╱即時報導

已連續舉辦２６年的「鷹揚八卦賞鷹活動」，本月１６、１７日在八卦山脈生態遊客中心、賞鷹平台登場，現場並有播放生態相關影片及安排DIY活動，當天有接駁車接送，彰化縣長王惠美說，「鷹揚八卦」是全台最大規模的賞鷹活動，歡迎全國民眾一起來參與。

彰化縣長王惠美與交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興、彰化市長林世賢、中華民國野島學會理事長蔡世鵬今天上午在八卦山脈生態遊客中心開記者會，王惠美表示，3、4月間是灰面鵟鷹過境八卦山的季節，早期有「來一萬死九千」說法，近幾年保育觀念進步，灰面鵟鷹變成八卦山的嬌客，到清明節前夕，全世界約85%的灰面鵟鷹會到八卦山地區過境，大家除了賞鷹以外，還可以探索八卦山的多樣生態。

柯建興表示，今年鷹揚八卦賞鷹活動有幾個第一，包括首次邀請阿卡貝拉尋人啟示樂團、國立台灣交響樂團及彰化藝術高中音樂班表演，並在活動期間，安排6條遊程，並與3家旅行社合作3個遊程，八卦山脈生態遊客中心除去年引入最新AR及VR技術，今年更開發出AR明信片，參與活動的民眾都可以拿一份AR明信片，明信片還可以著色，透過免費的APP下載，可以讓老鷹從明信片飛出來。

蔡世鵬說，根據過去20幾年來的調查資料，每一年平均都有1萬7千隻左右灰面鵟鷹過境八卦山，到昨天為止，大概有100隻左右過境，主要族群尚未抵達，根據經驗天氣放晴之後，接下來幾天會有第一波灰面鵟鷹過境，有興趣的民眾可以密切關注灰面鵟鷹的過境狀況。

「鷹揚八卦賞鷹活動」3月16日上午10時在八卦山脈生態遊客中心開幕，連兩天在賞鷹平台設置生態小徑，不僅讓民眾在最佳位置觀賞灰面鵟鷹，還安排了生態遊戲結合友善市集，如紙浮雕、彩繪臉譜、文創DIY教作等。此外，國立彰化生活美學館3/21到4/7將展出紙浮雕展，並於八卦山脈生態遊客中心播映第八屆野望影展自然影賞、「鷹樂會」及「小灰大富翁文創市集」等活動。

民眾在3月16、17日可搭乘免費接駁車上山賞鷹，接駁車將自彰化火車站出發，沿途停靠大佛遊客中心、八卦山脈生態遊客中心、國立彰化生活美學館、賞鷹平台。

遨翔天際的灰面鵟鷹。照片／彰化縣野鳥協會許智揚提供
遨翔天際的灰面鵟鷹。照片／彰化縣野鳥協會許智揚提供
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已連續舉辦２６年的「鷹揚八卦賞鷹活動」，本月１６、１７日在八卦山脈生態遊客中心、...
已連續舉辦２６年的「鷹揚八卦賞鷹活動」，本月１６、１７日在八卦山脈生態遊客中心、賞鷹平台登場，彰化縣長王惠美（右３）、交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興（左３）邀請民眾參加。記者劉明岩／攝影　　
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遨翔天際的灰面鵟鷹。照片／彰化縣野鳥協會鍾上瑋提供
遨翔天際的灰面鵟鷹。照片／彰化縣野鳥協會鍾上瑋提供
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