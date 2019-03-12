流感再奪7命 34歲慢性病男沒打疫苗也中標死亡

2019-03-12 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



本季流感即將進入尾聲，但民眾仍不可以掉以輕心，疾病管制署今公布，上周新增55例流感併發重症病例，另新增7例經審查與流感相關死亡病例，上周最年輕的個案為34歲北部男性，本身有慢性肝臟疾病史，因此為公費接種對象，卻未接種本季流感疫苗，感染發病後不到一周就併發肺炎重症死亡。

據疾管署監測資料，國內上周類流感門急診就診人次，已低於流行閾值，仍有流感重症及與死亡案例，上周死亡個案年齡介於34歲至86歲，均有慢性病史且未接種流感疫苗。國內自去年10月1日起累計716例流感併發重症病例，其中70例死亡，流感疫情不僅對幼兒老人有威脅，年輕人也不可輕忽，本季仍有5名年屆介於25至49歲民眾因流感死亡。

疾管署防疫醫師黃婉婷提醒，25至49歲因流感死亡個案多有慢性病史，以該北部男性為例，他的年齡並非介於高風險年齡，但因為他有慢性病史，所以仍屬於流感高風險族群，才會將其納入公費流感接種對象，提醒有B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、酒精肝等慢性肝病患，不要以自己仍年輕為由，輕忽定期接種流感疫苗的重要性。

疾管署預估本流感季應需再兩周才會脫離流行期，疾管署副署長羅一鈞表示，今年國內公費流感疫苗剩餘量截至3月10日約有11.1萬劑，但因考量剩餘數不多，且公費資格各年齡層中50至64歲成人接種率創三年新低，因此，今年並無計畫將剩餘公費疫苗開放全民接種。提醒符合接種資格的民眾請把握機會儘速接種。