失智照護網推友善社區 定位小物減失蹤

2019-03-12 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣失智人口逐年增加，據衛生福利部推估，台灣目前台灣失智人口逾28萬人，平均每年增加1萬名失智者。衛福部自106年起結合各縣市醫事、長照、社福機構等單位，成立失智共同照護中心及失智社區服務據點，含括學校到寺廟，全台已有73處照護中心及350處失智社區服務據點，形成綿密失智照護網絡。

衛福部表示，全台逾28萬人失智人口中，有九成居住於社區，衛福部因此推動各地失智友善社區，藉社區網絡連結社區中的商家、郵局、寺廟、醫療院所、派出所等各場域組織及鄰里，各社區各有特色。

今展現失智友善社區成果，像屏東縣竹田鄉利用智慧科技發展定位追蹤系統，讓失智家庭不再擔憂失智者動向；而屏東的友善商家老闆陳宥銘、友善天使社區志工張秋貞都到場分享。陳宥銘的店放有「屏安符」、張秋貞則展示手錶，皆有智慧定位功用，失智者帶著即好追蹤，降低失智者走失率；陳宥銘笑說，會跟到店裡的長者說，「這是加持過的」，增加其配戴率。