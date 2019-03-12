爸媽注意！逾3成兒少曾遇誘食 近2成遭不適碰觸

2019-03-12 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



家扶基金會今公布「2019兒少自我保護的態度與行動調查」，結果逾3成兒少曾遇陌生人誘食，近2成身體遭不適碰觸，為強化兒少保護教育與宣導效果，家扶基金會創設台灣第1個運用虛擬實境技術的兒童保護VR遊戲「黑暗森林歷險記」，並邀藝人侯佩岑擔任代言人，還有小朋友試玩，呼籲父母深化兒保預防工作、提升兒少自我保護能力，在第一時間就能主動察覺危機、阻擋憾事發生。

家扶基金會指出，「2019兒少自我保護的態度與行動調查」是從2019年1月18日到2月21日利用網路調查，有效樣本數1011份，調查顯示，超過2成家長曾經歷孩子提及被陌生人搭訕或攀談(20.18%)，或曾觀察到孩子身上出現不明傷痕(21.07%)，近兩成慕母更表示孩子會上網跟不認識的人交朋友(17.01%)，或遇孩子突然出現抗拒上學的狀況(18.1%)。而根據衛福部去年統計，性侵害加害者高達9成都是認識的人。

家扶調查進一步指出，家長教孩子自我保護的時機，9成多以機會教育為主，考量小孩的發展自主規劃為34.32%，並多以口頭說明、討論，或運用書本繪本等媒材教導孩子，在陪伴孩子建立自我保護規劃教導上仍有待努力。