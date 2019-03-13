中保集團進軍火鍋市場

2019-03-13 00:00 文／ 中保集團 提供



全新品牌「粉享喫鍋」主打越式火鍋＆河粉

「粉享喫鍋」主打越南帽子鍋，四人1200元。 圖／中保集團 提供 分享 facebook

近年積極拓展餐飲品牌的中保集團，看準台灣高達300億的火鍋市場與龐大外食商機，旗下除了棧系列三家餐廳、中保無限家生活館之外，今年更進軍台灣人鍾愛的火鍋市場，打造全新品牌「粉享喫鍋」，主打越式火鍋結合河粉、並首創乾式熟成牛肉越式火鍋創造市場差異化，推出NT$300起的中平價鍋物，首家店座落新北市板橋，未來將深耕社區發展連鎖。

「粉享喫鍋」由越南華僑主廚根據媽媽的私房食譜，添加多種香料熬煮牛肉、雞肉、海鮮等各式越式湯底，更自胡志明市購入越南傳統火鍋鍋具，形似倒扣鐵帽的帽子鍋，鍋緣放置肉品、海鮮、蔬菜等多樣鍋料，鍋體盛湯涮料，鮮香四溢，風味獨特。採單點式消費，個人粉鍋NT$290起，先挑肉品或海鮮作為主菜、再選湯頭（五擇一）、附時令青菜二份、及主食（越式河粉、越式米粉、白飯、科學麵擇一）；四人特戰鐵帽鍋NT$1200，含湯頭任選一，美國胸腹肉肥牛、梅花豬白蝦、花枝、蛤蜊、各式蔬菜、豆皮等海陸豐富鍋料，個人粉鍋及四人特戰鐵帽鍋皆可享冰淇淋、飲料、白飯無限供應。

擁有棧系列餐廳嚴選使用多項肉品之優勢，「粉享喫鍋」提供美國乾式熟成肋眼、日本A5和牛、美國極黑和牛、美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬、紐西蘭羊肩捲、無骨雞腿等多樣肉品選擇，各式魚、蝦、干貝、蛤蜊、軟絲等現流海鮮急速冷凍直送餐廳，維持鮮度。

除了越式鍋物之外，「粉享喫鍋」亦供應越式生春捲、越南炸春捲、生牛肉河粉、羅望子雞腿飯等多樣越式風味小吃。十人包廂合菜NT$8000，含鐵帽鍋乙鍋、海皇戰車海鮮盤、粉享吃蝦盤、美國Prime雪花牛、伊比利豬等主菜、蔬菜盤與鍋料，以及多樣熱炒，試營運期間每桌再送價值NT$1000的波士頓龍蝦乙隻，美味超值，為歲末聚餐增添越南惹味新選擇。