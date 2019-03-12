今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



去年台東熱氣球嘉年華創紀錄吸客逾90萬人次。聯合報系資料照片。 分享 facebook 「台灣國際熱氣球嘉年華」活動今年將邁入第九屆，台東縣長饒慶鈴今天上午宣布維持去年45天規模，縣府會在既有年度預算內調整支應，一定要把熱氣球活動辦好，辦足45天，希望持續創造話題，吸引遊客到台東，為地方創造商機。

饒慶鈴今天上午參加台東縣觀光協會會員大會及理監事會議，受邀致詞時，她宣佈今年熱氣球活動將自6月29日登場，持續進行到8月12日閉幕，辦足45天，規模絕不縮水，並且將結合8場光雕音樂會與台東最美麗星空活動，讓遊客白天玩熱氣球，晚上接著欣賞滿天星光。

往年交通部觀光局固定贊助熱氣球500萬元，加上縣府向企業爭取贊助與自籌款，台東熱氣球大約都維持38天，但去年因行政院臨時增撥1筆5億元統籌分配稅款各縣市，前縣長黃健庭從中撥了1200萬元擴大舉辦熱氣球活動，讓去年台東熱氣球嘉年華活動延長至45天，吸客逾90萬人次，縣府估計創造約20億元商機。