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今年台東熱氣球嘉年華 饒慶鈴：維持45天規模不縮水

2019-03-12 14:47聯合報 記者羅紹平╱即時報導

去年台東熱氣球嘉年華創紀錄吸客逾90萬人次。聯合報系資料照片。
去年台東熱氣球嘉年華創紀錄吸客逾90萬人次。聯合報系資料照片。
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「台灣國際熱氣球嘉年華」活動今年將邁入第九屆，台東縣長饒慶鈴今天上午宣布維持去年45天規模，縣府會在既有年度預算內調整支應，一定要把熱氣球活動辦好，辦足45天，希望持續創造話題，吸引遊客到台東，為地方創造商機。

饒慶鈴今天上午參加台東縣觀光協會會員大會及理監事會議，受邀致詞時，她宣佈今年熱氣球活動將自6月29日登場，持續進行到8月12日閉幕，辦足45天，規模絕不縮水，並且將結合8場光雕音樂會與台東最美麗星空活動，讓遊客白天玩熱氣球，晚上接著欣賞滿天星光。

往年交通部觀光局固定贊助熱氣球500萬元，加上縣府向企業爭取贊助與自籌款，台東熱氣球大約都維持38天，但去年因行政院臨時增撥1筆5億元統籌分配稅款各縣市，前縣長黃健庭從中撥了1200萬元擴大舉辦熱氣球活動，讓去年台東熱氣球嘉年華活動延長至45天，吸客逾90萬人次，縣府估計創造約20億元商機。

但今年熱氣球活動少了統籌稅款1200萬元，恐縮減為38天；人潮就是錢潮，引起地方旅宿業與餐飲、小吃與伴手禮業者擔憂，台東縣長饒慶鈴今天表示，經她努力向觀光局爭取增加補足，並向民間企業尋求贊助，成果有限，但為了延續熱氣球盛況，台東縣政府決定在縣府預算內調整支應，讓熱氣球規模維持45天。

饒慶鈴今天上午參加臺東縣觀光協會舉辦會員大會及理監事會議，她當眾宣示今年的熱氣球...
饒慶鈴今天上午參加臺東縣觀光協會舉辦會員大會及理監事會議，她當眾宣示今年的熱氣球活動維持45天，規模不縮水。記者羅紹平／攝影
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熱氣球嘉年華台東饒慶鈴
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