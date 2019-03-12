盼消滅血汗醫師 9月起住院醫師納入勞基法保障

2019-03-12 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公告指定「醫療保健服務業僱用之住院醫師」自今年9月1日起適用《勞動基準法》，但主治醫師並未納入適用，也不包括公立醫療院所依公務人員法制進用人員。

勞動部表示，「受僱醫師應受到與勞工的等同權益保障」是總統蔡英文的重要勞動政見，各界對醫師勞動權益應合宜保障，亦有相當共識，但因醫師工作性質特殊、養成時間長，且與民眾就醫權益相關，將醫師納入《勞動基準法》適用，必須同步考量工時及相關醫療制度調整等配套措施。

勞動部指出，為保障醫師勞動權益，並化解對醫療實務運作的可能影響，勞動部持續與衛生福利部及相關部會、團體密切溝通；衛生福利部亦規畫人力補充培訓等相關配套措施，並已先期頒布「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，範定住院醫師之工時、休息、休假等事宜。

勞動部進一步指出， 經審慎評估，醫療保健服務業所僱用住院醫師納入《勞動基準法》之適用已無窒礙，但主治醫師部分，因自主性高、工作態樣多元，納入適用尚有難行之處，故先指定該業僱用之住院醫師自108年9月1日起適用勞基法。

至於該公立醫療院所依公務人員法制進用的住院醫師，因其權益已有相關公務人員法制規範，不列入本次指定適用範圍。