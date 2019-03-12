女師罹「冰凍肩」 寫板書只能舉90度

2019-03-12 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名50歲女老師長年上課時得高舉右手寫板書，一整節下來覺得右肩經常痠疼，直到痛到手無法舉高，寫黑板只能「舉到90度」，才就醫治療，醫師診斷她肩膀長期發炎形成沾黏，形成「冰凍肩」，已屬五十肩第二期，不但活動受限影響工作，連自己脫內衣、洗頭也不可得。

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院康復治療中心主任孫偉傑說，這名女老師授課經驗豐富，上課時重點寫滿整個黑板，雖經常肩膀痠疼，她認為是必然面臨的職業傷害不以為意，也未適度休息，後症狀轉趨嚴重，忍了1、2個月才就醫。

女老師自述，曾先後在2家醫院就診，醫師認為可能是筋膜發炎或拉傷，但經休息後肩膀疼痛並未緩解，原本手可舉高至180度，後來只能勉強平舉寫板書，黑板寫一半就得擦掉再寫，相當辛苦。

孫偉傑表示，「五十肩」是肩關節發生沾黏，當手部過度使用，造成肩峰下滑液囊炎、肌肉拉傷或肌腱發炎，卻未積極治療，就容易變成五十肩，因好發於40至50歲而得名。不過，也曾有30多歲的工人負重拉傷肌肉，長期發炎引起五十肩，其他如搬運工、家庭主婦、糖尿病患、運動傷害沒治療好、接受過心臟手術及乳癌手術者，都是好發族群。

孫偉傑說，五十肩疼痛若未積極治療，活動受限，就進入第二期的「冰凍肩」，無法穿脫貼身衣物、曬衣、洗頭、寫高處板書等，嚴重者夜間側躺還會疼痛，影響睡眠。所幸五十肩不一定得開刀，透過密集徒手物理治療，進行牽拉與關節鬆動，仍可讓硬梆梆的肩膀「融化」、改善疼痛。