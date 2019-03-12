男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中山醫學大學5年級男醫學生原本是熱愛戶外運動的陽光猛男，2年前旅遊從事潛水運動後，出現全身酸痛，尤其左側髖關節疼痛厲害，以為是運動傷害，但接受復健治療仍效果不彰，跛行長達兩年，直到轉診到中山附醫高壓氧門診，才發現是俗稱「潛水夫病」的減壓病，經接受二次高壓氧治療後，終於擺脫擾人的髖關節疼痛，重新返回運動場。

中山附醫高壓氧暨傷口醫學科主任林任家說，減壓病發生原因，是因為患者從潛水處上昇到水平面的減壓過程，快速上昇，或上昇過程閉氣等原因，身體周遭壓力頓減，使得原本溶解於血液中的氣體來不及呼出體外便直接膨脹轉為氣泡，成了氣泡栓塞，阻塞血管、阻斷血流，造成體內器官功能受損；若出現在肌肉關節、甚至中樞神經之中，輕者造成肌肉關節疼痛，重者身體痲痹甚至失去知覺。

林任家觀察，近日本院有多位在潛水後身體出現不適症狀，有在兩年多前潛水，潛水後感覺髖關節疼痛、跛行長達兩年；有肌肉關節痠痛、頭痛、四肢無力，以為是感冒；有嚴重的出現噁心、想吐、腹脹等道腸胃道症狀；有胸悶偶有呼吸困難；有全身出現多處紅疹，四處尋找各專科醫師協助但症狀仍未改善，經轉介到高壓氧門診，才知道原來都是減壓病。

林任家說，減壓症主要治療方式是進入高壓艙以高壓氧治療，能讓這些不應存在體內的氣泡縮小，再經由呼吸排除，以減輕血管內或組織中氣泡所造成的傷害。