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大學選系／完美志願不存在 但要自己做決定！

男醫學生跛腳2年當不成陽光猛男 竟是潛水害的

2019-03-12 14:05聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中山醫學大學5年級男醫學生原本是熱愛戶外運動的陽光猛男，2年前旅遊從事潛水運動後，出現全身酸痛，尤其左側髖關節疼痛厲害，以為是運動傷害，但接受復健治療仍效果不彰，跛行長達兩年，直到轉診到中山附醫高壓氧門診，才發現是俗稱「潛水夫病」的減壓病，經接受二次高壓氧治療後，終於擺脫擾人的髖關節疼痛，重新返回運動場。

中山附醫高壓氧暨傷口醫學科主任林任家說，減壓病發生原因，是因為患者從潛水處上昇到水平面的減壓過程，快速上昇，或上昇過程閉氣等原因，身體周遭壓力頓減，使得原本溶解於血液中的氣體來不及呼出體外便直接膨脹轉為氣泡，成了氣泡栓塞，阻塞血管、阻斷血流，造成體內器官功能受損；若出現在肌肉關節、甚至中樞神經之中，輕者造成肌肉關節疼痛，重者身體痲痹甚至失去知覺。

林任家觀察，近日本院有多位在潛水後身體出現不適症狀，有在兩年多前潛水，潛水後感覺髖關節疼痛、跛行長達兩年；有肌肉關節痠痛、頭痛、四肢無力，以為是感冒；有嚴重的出現噁心、想吐、腹脹等道腸胃道症狀；有胸悶偶有呼吸困難；有全身出現多處紅疹，四處尋找各專科醫師協助但症狀仍未改善，經轉介到高壓氧門診，才知道原來都是減壓病。

林任家說，減壓症主要治療方式是進入高壓艙以高壓氧治療，能讓這些不應存在體內的氣泡縮小，再經由呼吸排除，以減輕血管內或組織中氣泡所造成的傷害。

林任家提醒從事潛水運動的民眾，應避免緊急上升，或在潛水後出現呼吸困難、眩暈、視力模糊、四肢麻木刺痛，請儘速就醫；若潛水後，關節肌肉疼痛，皮膚癢、皮膚紅疹經治療，超過一個月都沒有改善，請就醫檢查，把握治療黃金期。

醫師林任家提醒從事潛水運動的民眾，若在潛水後出現異常症狀，應就醫檢查，把握治療黃...
醫師林任家提醒從事潛水運動的民眾，若在潛水後出現異常症狀，應就醫檢查，把握治療黃金期。記者趙容萱／攝影
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醫師林任家提醒從事潛水運動的民眾，若在潛水後出現異常症狀，應就醫檢查，把握治療黃...
醫師林任家提醒從事潛水運動的民眾，若在潛水後出現異常症狀，應就醫檢查，把握治療黃金期。記者趙容萱／攝影
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復健運動傷害患者
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