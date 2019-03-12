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跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41聯合報 記者柯意如╱即時報導

哪家早餐店連續吸引2位女神大駕光臨？聽說蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶必吃！

最近Ella去高雄工作，光臨當地一家早餐店，貼文後引起粉絲一陣騷動，因為她的好姊妹Hebe也分享過同一間「老江紅茶牛奶」。一上IG，發現Ella跟Hebe同好實在太多啦。

喜歡「老江」的網友們力推蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶，還有鐵粉霸氣表示：「沒吃過，就不算來過高雄！」。而介紹高雄早餐店後，吃貨編為大家同場加映另一家在IG上也很夯的碳烤吐司蛋餅店，就是松菸商圈被喻為「台北必吃早餐」之一的「真芳-碳烤吐司/紅茶牛奶」，看看那古早味的粉漿蛋餅沾上辣椒入口、搭配料多爆餡的三明治。

肚子餓了啦。

Ella到高雄名店「老江紅茶牛奶」吃早餐，網友通報Hebe也去過。當天她點是鮪魚...
Ella到高雄名店「老江紅茶牛奶」吃早餐，網友通報Hebe也去過。當天她點是鮪魚玉米起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／翻攝自Ella臉書
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一甲子老店「老江」 女神光臨點蛋餅吐司

日前Ella（陳嘉樺）在高雄工作時傳了張吃早餐照片到臉書，「拍攝空檔來朝聖24小時早餐店！誰來過？超厲害！你們知道在哪嗎？」，答案很明顯，就是高雄知名的「老江紅茶牛奶」，由於Hebe也在同一家早餐店拍過照，這張蛋餅照立刻勾起吃貨小編的豐富食欲。

這間開店超過一甲子的「老江紅茶牛奶」，是許多高雄鄉親從小吃到大的品牌。「老江紅茶牛奶」西元1953年開創，24小時營業是一大特色，如今已交棒給家族第二代經營，當年第一代老闆接受顧客的建議，用紅茶加入牛奶調配，創出這款招牌飲品「老江紅茶牛奶」後，熱賣半世紀以上。

「老江紅茶牛奶」在IG有許多網友分享。圖為起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／I...
「老江紅茶牛奶」在IG有許多網友分享。圖為起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／IG @paulalachen網友授權
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「老江紅茶牛奶」的餐點在IG上有很多網友推薦，Ella貼文上分享「我有吃到第一名的鮪魚玉米起司蛋餅、我有吃到第一名的火腿蛋吐司、我有喝到第一名的紅茶牛奶」，可見得是招牌必點。

IG網友則分享老江的蛋餅口感：皮酥脆內層柔，店家煎餅的手一直忙到停不下來，可見蛋餅受歡迎程度；「火腿蛋吐司」雖然是簡單材料傳統口味，吐司酥酥軟軟香氣足，大吸一口紅茶牛奶搭配，真是有簡單的滿足感。更棒的是24小時營業，不用早起也吃得到，高雄的朋友真是太幸福啦。

「老江紅茶牛奶」除了高雄捷運美麗島站附近（高雄市新興區南台路51號），還有其他分店，可上店家粉專查詢https://goo.gl/rCZNuf

台北必吃早餐店 「真芳」碳烤吐司粉漿蛋餅厲害

來到松菸商圈，朋友拉著小編去吃一頓「真芳-碳烤吐司/紅茶牛奶」，從此就愛上了這裡特別柔細的粉漿蛋餅滋味，沾著辣椒吃，實在過癮。

「真芳蛋餅」口感滑嫩，粉漿製作片片厚煎。讀者提供
「真芳蛋餅」口感滑嫩，粉漿製作片片厚煎。讀者提供
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「真芳」2015年在松菸商圈（忠孝東路四段559巷16弄13號）開店，被網友評為「台北必吃早餐店」之一，主打保留小時候單純的味道。主打餐點包括「真芳三明治」、古早味粉漿製作的「真芳蛋餅」、各類甜鹹「碳烤吐司」，也有供應紅茶牛奶。招牌的「真芳三明治」，內層夾餡包括馬鈴薯南瓜沙拉、手工肉排、高麗菜絲、雞蛋、切達起司、花生醬、美乃滋等（花生過敏者不可食），點一份就吃得很飽！

招牌的「真芳三明治」層層疊疊餡料豐富。讀者提供
招牌的「真芳三明治」層層疊疊餡料豐富。讀者提供
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在碳烤吐司部分，店內使用的厚片吐司，烤過後表皮微脆、內層嫩，小編點購「辣肉蛋起司」、「豬肉蛋起司」與「起司起司蛋」，作為午餐也相當滿足，另外還有一些甜點類的碳烤吐司，如「煉乳起司」、「花生花生」。

網友分享心得：「肉排有汁一吃愛上」、「紅茶牛奶順口」、「一定要加辣」、「花生花生吐司脆脆顆粒好吃」。

Ella到高雄名店「老江紅茶牛奶」吃早餐，網友通報Hebe也去過。當天她點是鮪魚...
Ella到高雄名店「老江紅茶牛奶」吃早餐，網友通報Hebe也去過。當天她點是鮪魚玉米起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／翻攝自Ella臉書
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真芳主打招牌吐司、蛋餅、紅茶牛奶。讀者提供
真芳主打招牌吐司、蛋餅、紅茶牛奶。讀者提供
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「老江紅茶牛奶」在IG有許多網友分享。圖為起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／I...
「老江紅茶牛奶」在IG有許多網友分享。圖為起司蛋餅、火腿蛋吐司、紅茶牛奶。圖／IG @paulalachen網友授權
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被許多粉絲推薦的，是口感特殊的「真芳蛋餅」，這款蛋餅不同於脆皮類蛋餅的口感，是用自製粉漿現煎成餅皮，入口滑順，屬於細膩又懷舊的滋味。雖然不沾醬也很有味道跟蛋香，但加一點店家甜辣醬，蛋餅不知不覺嗑光了，只好立刻再點一份。

「真芳蛋餅」加辣非常刺激食欲。讀者提供
「真芳蛋餅」加辣非常刺激食欲。讀者提供
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多汁肉排加碳烤吐司相當對味。讀者提供
多汁肉排加碳烤吐司相當對味。讀者提供
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「真芳」目前還有民生分店，營業時間與詳細訊息，可洽店家粉絲專頁https://goo.gl/QU1T8Z

松菸甜點
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