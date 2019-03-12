影／少油就健康？ 營養師教你如何吃不胖

2019-03-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



現在最流行的飲食方式是什麼？生酮飲食？低碳飲食？還是過五（下午5點）不食？多數人常看了許多雜亂的網路資訊，就盲目的跟著流行亂吃或為填飽肚子而隨意吃，忽略了正確的營養觀念。

「明明沒吃澱粉，怎麼還是發胖？」、「我都吃燙青菜、燙雞胸肉，夠養生吧？」、「1碗飯應該只有一份澱粉吧？」這些都是常見的飲食錯誤迷思。聯安預防醫學機構資深營養師徐景宜教您如何破除迷思，找到符合自己的「個人化的營養計畫」。

Q1：明明我沒吃澱粉，怎麼還是發胖呢？

徐景宜表示，很可能是不小心誤吃了澱粉不自知。例如：吃火鍋時，蔬菜盤常出現的玉米、芋頭、南瓜、山藥、馬鈴薯等等，其實都是偽裝成蔬菜的澱粉。

Q2：我都吃燙青菜、燙雞胸肉，夠養生吧？

徐景宜說，只吃燙青菜和水煮雞胸肉，會缺少好的油脂喔！好的油脂可以促進荷爾蒙的分泌、身體細胞膜的修復、保持皮膚的水潤光澤，有好的油脂才能幫健康加分！

Q3：1碗飯應該只有一份澱粉吧？

很多人缺少營養份數的概念，誤以為1碗飯=1份澱粉，徐景宜強調，其實1碗飯=4份澱粉，一碗飯的熱量就有280卡，以正常體重者來說，若一餐吃超過2碗飯就會嚴重超標囉！

Q4：如何找到符合自己「個人化的營養計畫」？

徐景宜說，網路資訊爆炸的時代，在嘗試任何飲食方法前，最好先充分了解自己的身體狀況，並請專業醫療團隊協助後再評估落實，不然可能反倒讓自己的健康加重負擔。

徐景宜表示，若要找回健康，不妨先做健檢，再依據個人目前的健檢數據、健康需求，以及瞭解三餐飲食狀況後，並從以下三大面向著手，協助打造專屬的個人營養計畫：

一、 食物份數：學會食物份數的概念，可更精準的掌握每日所需的熱量與營養攝取的份數，方便在同種類的食物中任意替換，攝取多元食材，讓吃更有趣。

二、 營養比例：從三餐中落實正確的營養比例，幫助身體運作，讓營養更均衡。